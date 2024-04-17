Популярный эмулятор Delta наконец-то вышел на iPhone. Он поддерживает игры даже от N64 и DS

Фархад
Delta

Создатель AltStore и разработчик легендарного эмулятора GBA4iOS Райли Тестут наконец-то выпустил своё приложение для запуска игр с ретроконсолей на iPhone. 

Delta — самый универсальное приложение, поддерживающее игровые системы NES, SNES, N64, Nintendo DS, Game Boy и Game Boy Advance. При этом он поддерживает любые геймпады, читы, сохранения, резервное копирование, синхронизацию и многое другое. Все остальные эмуляторы можно удалять

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Эмулятор Delta уже можно скачать в App Store по этой ссылке.
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Источник:
App Store
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Комментарии

tellurian
+1270
tellurian
Что-то уже третий день про эмуляторы пишите. Что случилось?
55 минут назад
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Mers
+5096
Mers
Ну так выпускают, вот и пишут)) Поперло как из рога изобилия)
35 минут назад
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+621
law
Где игры качнуть?
26 минут назад
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