Популярный эмулятор Delta наконец-то вышел на iPhone. Он поддерживает игры даже от N64 и DS

Создатель AltStore и разработчик легендарного эмулятора GBA4iOS Райли Тестут наконец-то выпустил своё приложение для запуска игр с ретроконсолей на iPhone.
Delta — самый универсальное приложение, поддерживающее игровые системы NES, SNES, N64, Nintendo DS, Game Boy и Game Boy Advance. При этом он поддерживает любые геймпады, читы, сохранения, резервное копирование, синхронизацию и многое другое. Все остальные эмуляторы можно удалять
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Эмулятор Delta уже можно скачать в App Store по этой ссылке.