Энтузиасты отреставрировали все выпуски «Денди — Новая реальность» с Сергеем Супоневым. В таком качестве их ещё не было!

На YouTube-канале Suponev com появились отреставрированные записи передачи «Денди — Новая реальность», которая выходила на телеканалах ОРТ и 2×2 в 1994 и 1995 годах. Её ведущим был Сергей Супонев, трагически погибший в декабре 2001 года.
Поклонники Сергея Супонева начали собирать записи этой передачи примерно двадцать лет назад, ещё в начале 2000-х, стараясь отыскать версии с максимально возможным качеством. Некоторые выпуски считались утерянными, и стоило большого труда найти тех людей, у которых они сохранились на видеокассетах. Кроме того, удалось получить архивные плёнки «Первого канала» с исходниками — именно с них велась эфирная трансляция.
Приблизительно к 2005 году была собрана полная коллекция всех выпусков, а с 2017 года фанаты начали работать над реставрацией. Процесс растянулся на 8 лет, а к текущему моменту он почти завершён. Сейчас энтузиасты планируют разместить на YouTube недостающие выпуски и навести порядок с плейлистами, а также хотят выложить на «Яндекс Диске» имеющиеся у них исходники, чтобы любой желающий мог скачать их в свою коллекцию.
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