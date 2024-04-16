Энтузиасты отреставрировали все выпуски «Денди — Новая реальность» с Сергеем Супоневым. В таком качестве их ещё не было!

Александр
Сергей Супонев

На YouTube-канале Suponev com появились отреставрированные записи передачи «Денди — Новая реальность», которая выходила на телеканалах ОРТ и 2×2 в 1994 и 1995 годах. Её ведущим был Сергей Супонев, трагически погибший в декабре 2001 года.

Поклонники Сергея Супонева начали собирать записи этой передачи примерно двадцать лет назад, ещё в начале 2000-х, стараясь отыскать версии с максимально возможным качеством. Некоторые выпуски считались утерянными, и стоило большого труда найти тех людей, у которых они сохранились на видеокассетах. Кроме того, удалось получить архивные плёнки «Первого канала» с исходниками — именно с них велась эфирная трансляция.


Приблизительно к 2005 году была собрана полная коллекция всех выпусков, а с 2017 года фанаты начали работать над реставрацией. Процесс растянулся на 8 лет, а к текущему моменту он почти завершён. Сейчас энтузиасты планируют разместить на YouTube недостающие выпуски и навести порядок с плейлистами, а также хотят выложить на «Яндекс Диске» имеющиеся у них исходники, чтобы любой желающий мог скачать их в свою коллекцию.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
12
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел планету совершенно нового типа. Красота неземная!
Вы точно захотите себе такой Cyberpunk 2077
У Android-смартфонов возникла проблема, над которой владельцы iPhone звонко посмеются

Рекомендации

Рекомендации

В Telegram теперь можно запускать старые игры — Sonic, Prince of Persia, Mortal Kombat и другие

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+104
unfailingsky
Ого, спасибо! Обязательно пересмотрю
31 минуту назад
#