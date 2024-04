Epic Games бесплатно раздаёт слешер в киберпанковской стилистике Ghostrunner

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

«Ghostrunner — это игра-слэшер от первого лица с супердинамичным сюжетом, разворачивающимся в мрачном киберпанковом мире футуристической сверхконструкции. Поднимайтесь всё выше в Башне Дхармы, последнем прибежище человечества после мировой катастрофы. Проделайте путь с самого низа башни до вершины, встретьтесь с тираншей Ключницей и отомстите ей за всё», — говорится в описании тайтла.

На этой неделе магазин Epic Games Store бесплатно сливает один из лучших проектов последних нескольких лет — Ghostrunner Разработкой занималась польская студия One More Level, а издателями выступили All In! Games и 505 Games. Игра предлагает довольно уникальный геймплей с динамичной боёвкой в киберпанковском сэттинге.Главное, что Ghostrunner можно забрать на российский аккаунт. Раздача продлится до 18 апреля.