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Энтузиаст запустил Doom на ёлочной игрушке
Артем Фунтиков —
Украшение выглядит как мини-компьютер с цветным дисплеем. Сыграть в легендарный шутер можно при помощи Bluetooth-геймпада.
Пожалуй запуск игры Doom на чём угодно, один из самых распространенных челленджей среди игроков и инженеров. На этот раз энтузиаст под ником Sprite_tm выбрал для запуска DOOM новогоднее украшение. Если быть точнее, на ёлке игрушка оказалась уже после — в виде маленького компьютера.
Миниатюрная копия IBM PC с микроконтроллером ESP32-C3 позволяет запускать урезанный порт с карманной приставки Game Boy Advance — для полной версия с ПК требовалось слишком много памяти. Экран почти 2,5 см по диагонали цветной и вполне рабочий, а динамики воспроизводят звук из игры. Рассмотреть происходящее на нем можно, но только самым зрячим.
Для управления можно подключить контроллер по Bluetooth.
При желании геймерское украшение можно создать самому — Sprite_tm выложил чертежи в открытый доступ.
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