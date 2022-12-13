Doom игры

Энтузиаст запустил Doom на ёлочной игрушке

Артем
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Украшение выглядит как мини-компьютер с цветным дисплеем. Сыграть в легендарный шутер можно при помощи Bluetooth-геймпада.

Пожалуй запуск игры Doom на чём угодно, один из самых распространенных челленджей среди игроков и инженеров. На этот раз энтузиаст под ником Sprite_tm выбрал для запуска DOOM новогоднее украшение. Если быть точнее, на ёлке игрушка оказалась уже после — в виде маленького компьютера.

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Миниатюрная копия IBM PC с микроконтроллером ESP32-C3 позволяет запускать урезанный порт с карманной приставки Game Boy Advance — для полной версия с ПК требовалось слишком много памяти. Экран почти 2,5 см по диагонали цветной и вполне рабочий, а динамики воспроизводят звук из игры. Рассмотреть происходящее на нем можно, но только самым зрячим.
Для управления можно подключить контроллер по Bluetooth.


При желании геймерское украшение можно создать самому — Sprite_tm выложил чертежи в открытый доступ.
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Источник:
Toms Hardware
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Комментарии

+346
iGra
Только это не елочная игрушка, д:билы, а гаджет, который повесили на елку!
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