Diablo игры

Blizzard лишила россиян Diablo IV. Игра не будет доступна в РФ и Беларуси

Артем
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Как и все последние игровые релизы разработчика, игра не отображается в списках лончера Battle.net.

Об этом сообщает DTF, ссылаясь на комментарий службы поддержки Blizzard. На вопрос может ли измениться ли ситуация к выходу игры, сотрудники однозначного ответа не дали.

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То же самое произошло с шутерами Call of Duty: Modern Warfare II, Overwatch 2 и ролевой игрой Diablo Immortal. Пользователи подтвердили, что Diablo IV можно подарить с зарубежной учётной записи на российский или белорусский аккаунт, но не факт, что игра запустится без дополнительных манипуляций. Выяснить это удастся только после официального релиза игры, который намечен на 6 июня 2023 года.

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Источник:
DTF
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Комментарии

+54
soronoros soronoros
так до 6 июня то…
40 минут назад
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