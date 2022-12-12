Blizzard лишила россиян Diablo IV. Игра не будет доступна в РФ и Беларуси

Как и все последние игровые релизы разработчика, игра не отображается в списках лончера Battle.net.Об этом сообщает DTF, ссылаясь на комментарий службы поддержки Blizzard. На вопрос может ли измениться ли ситуация к выходу игры, сотрудники однозначного ответа не дали.То же самое произошло с шутерами Call of Duty: Modern Warfare II, Overwatch 2 и ролевой игрой Diablo Immortal. Пользователи подтвердили, что Diablo IV можно подарить с зарубежной учётной записи на российский или белорусский аккаунт, но не факт, что игра запустится без дополнительных манипуляций. Выяснить это удастся только после официального релиза игры, который намечен на 6 июня 2023 года.