Xbox ПК AliExpress

Нашли отличный геймпад для Xbox и ПК за копейки на AliExpress

Фархад

GameSir G7

Совсем скоро наступят новогодние каникулы — идеальное время, чтобы пройти несколько крутых проектов от ведущих игровых студий, которые вы могли пропустить, или просто насладиться онлайн-баталиями с друзьями. А максимально комфортный игровой процесс вам обеспечит крутейший геймпад от GameSir, который прямо сейчас на AliExpress отдают с жирным скидосом.

GameSir G7

Если вы хотите прокачать свои скилы в играх, то такой геймпад вам обязательно зайдёт — он предлагает сменные панели, два дополнительных лепестка, четыре вибромотора для тактильной отдачи, сверхточные стики и прорезиненые рукоятки. Более того, проводное подключение обеспечит минимальную задержку в любых играх.

Геймпад GameSir G7 совместим с Xbox One, Xbox Series X/S и ПК под управлением Windows 10/11. В комплект поставки входит кабель USB-C на 3 м и сменная панель белого цвета.

Прямо сейчас официальный магазин GameSir на AliExpress отдаёт геймпад GameSir G7 со скидкой 50% всего за 3200 рублей.

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Комментарии

s_medik
+3170
s_medik
Не в тему, но mail.ru отказался от своего поисковика и перешел на Яндекс.
час назад в 16:09
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