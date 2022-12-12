Нашли отличный геймпад для Xbox и ПК за копейки на AliExpress

Совсем скоро наступят новогодние каникулы — идеальное время, чтобы пройти несколько крутых проектов от ведущих игровых студий, которые вы могли пропустить, или просто насладиться онлайн-баталиями с друзьями. А максимально комфортный игровой процесс вам обеспечит крутейший геймпад от GameSir, который прямо сейчас на AliExpress отдают с жирным скидосом.
Если вы хотите прокачать свои скилы в играх, то такой геймпад вам обязательно зайдёт — он предлагает сменные панели, два дополнительных лепестка, четыре вибромотора для тактильной отдачи, сверхточные стики и прорезиненые рукоятки. Более того, проводное подключение обеспечит минимальную задержку в любых играх.
Геймпад GameSir G7 совместим с Xbox One, Xbox Series X/S и ПК под управлением Windows 10/11. В комплект поставки входит кабель USB-C на 3 м и сменная панель белого цвета.
Прямо сейчас официальный магазин GameSir на AliExpress отдаёт геймпад GameSir G7 со скидкой 50% всего за 3200 рублей.