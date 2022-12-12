Fortnite — наркотик. Игру обвинили во всех бедах

В Верховный суд Канады подан коллективный иск против компании Epic Games, ответственной за выпуск игры Fortnite. Истцами выступают недовольные канадские родители, которые потеряли контроль за своими детьми и винят в этом Epic Games.
Родители жалуются в иске, что из-за чрезмерного увлечения игрой их дети стали меньше спать, кушать, учиться и мыться, почти всё свободное время они проводят в Fortnite, причём некоторые тратят на донаты сотни и тысячи долларов из своих или родительских денег. По мнению истцов, Fortnite — это своего рода цифровой наркотик, причём разработчики намеренно добивались того, чтобы игра вызывала сильнейшее привыкание, а для этого они вместе с психологами тщательно проработали все её аспекты, и она с каждым разом затягивает всё сильнее.
В Epic Games прокомментировали этот иск. Компания заявила, что в Fortnite доступны инструменты родительского контроля, которые позволяют ограничить время, проводимое в игре, и отключить возможность совершения покупок.
Судья предварительно отметил, что у истцов нет доказательств тому, что в Epic Games намеренно используют инструменты, создающие привыкание к Fortnite, но в то же время игра действительно может сильно затягивать, и разработчикам об этом наверняка известно. Он допустил возможность присоединения к иску других истцов, на чьих детей Fortnite оказывает отрицательное влияние.
Игра Fortnite доступна на мобильных устройствах, компьютерах и консолях, причём благодаря гибкой настройке качества графики, её можно запускать даже на слабых гаджетах. Ежемесячно в неё играют приблизительно 80 миллионов человек. Игра условно бесплатная, в ней можно платить за покупку скинов (внешнего вида героя) и различных предметов для персонажа, причём эти покупки не дают преимущества в геймплее.
Ранее стало известно, что игрой Fortnite сильно увлечены знаменитые английские футболисты, а вратарь сборной Англии по футболу даже возит с собой кастомный геймерский ноутбук специально, чтобы играть в Fortnite в перерывах между матчами.