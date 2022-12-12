Fortnite Суд

Fortnite — наркотик. Игру обвинили во всех бедах

Александр



В Верховный суд Канады подан коллективный иск против компании Epic Games, ответственной за выпуск игры Fortnite. Истцами выступают недовольные канадские родители, которые потеряли контроль за своими детьми и винят в этом Epic Games.

Родители жалуются в иске, что из-за чрезмерного увлечения игрой их дети стали меньше спать, кушать, учиться и мыться, почти всё свободное время они проводят в Fortnite, причём некоторые тратят на донаты сотни и тысячи долларов из своих или родительских денег. По мнению истцов, Fortnite — это своего рода цифровой наркотик, причём разработчики намеренно добивались того, чтобы игра вызывала сильнейшее привыкание, а для этого они вместе с психологами тщательно проработали все её аспекты, и она с каждым разом затягивает всё сильнее.

В Epic Games прокомментировали этот иск. Компания заявила, что в Fortnite доступны инструменты родительского контроля, которые позволяют ограничить время, проводимое в игре, и отключить возможность совершения покупок.

Судья предварительно отметил, что у истцов нет доказательств тому, что в Epic Games намеренно используют инструменты, создающие привыкание к Fortnite, но в то же время игра действительно может сильно затягивать, и разработчикам об этом наверняка известно. Он допустил возможность присоединения к иску других истцов, на чьих детей Fortnite оказывает отрицательное влияние.

Игра Fortnite доступна на мобильных устройствах, компьютерах и консолях, причём благодаря гибкой настройке качества графики, её можно запускать даже на слабых гаджетах. Ежемесячно в неё играют приблизительно 80 миллионов человек. Игра условно бесплатная, в ней можно платить за покупку скинов (внешнего вида героя) и различных предметов для персонажа, причём эти покупки не дают преимущества в геймплее.

Ранее стало известно, что игрой Fortnite сильно увлечены знаменитые английские футболисты, а вратарь сборной Англии по футболу даже возит с собой кастомный геймерский ноутбук специально, чтобы играть в Fortnite в перерывах между матчами.

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Источник:
Business Insider
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+64
Volnorez Uraganov
Человеку дан разум для того что б он его использовал, если же кто то ради игры готов поступиться своим здоровьем, не спать , не есть , спускать все деньги на игру , то виновата не игра, а тот кто в нее играет, виновата ли еда в том ,что масса народа обжирается и набирает вес под двести кило , виноват ли молоток в том что кто то использует его что б проломить кому то голову, все же виноват всегда тот кто имея разум им не пользуется или пользуется так что это приносит вред и ему и окружающим
Сегодня в 12:07
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+4470
Carter_Mayers
Всё это глупости, сам не люблю подобные и бесцельные игры, предпочитаю сингл или MMORPG с сюжетом Запрещать что-то и обвинять во всех бедах игры или разрабов крайне не умно, не все же пробуют герыч или кокс или колёса, когда тебе предлагают. С играми всё иначе, играю с 5 лет и никаких проблем с головой или зависимостью не было и нет. Если чел болен по жизни, то в этом явно виноват не Фортнайт
Сегодня в 13:07
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