Энтузиасты показали, какой должна быть идеальная VR-гарнитура — лёгкой и многофункциональной

Фархад
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Фото: 0²

Вслед за анонсом революционного шлема смешанной реальности Apple Vision Pro многие компании приступили к активной разработке собственных гарнитур.

Несмотря на множество плюсов VR-устройств, производителям пока не удалось решить главную проблему — большой вес, из-за которых долгие сеансы использования могут вызвать дискомфорт. Однако энтузиасты из 0², видимо, нашли решение.

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Фото: 0²

В концептуальной гарнитуре виртуальной реальности, представленной этим стартапом, используется технология 3D-печати. Она позволяет сократить вес шлема без ущерба для структурной целостности или функциональности.

Инженеры 0² сфокусировались на оптимизации веса и целостной эстетике. Гарнитура отличается от конкурентных решений гладкой и округлой формой. Дизайнеры уделили особое внимание текстуре устройства, чтобы создать визуально и тактильно приятный девайс.

Каркас гаджета печатается из пластика на 3D-принтере, а поверх него накладывается металлическая оболочка. Снаружи гарнитура обшита прочной тканью.
Инженеры отметили, что гибкость, обеспечиваемая 3D-печатью, позволяет создавать сложные геометрические формы, которые помогают решать важные аспекты вентиляции и веса.

Увы, пока это только концепт, и неясно дойдёт ли он когда-нибудь до серийного производства.
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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

tellurian
+4877
tellurian
Нарисовать концепт и сделать готовый серийный продукт две большие разницы.
Сегодня в 17:19
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shah777111
+263
shah777111 tellurian
Кому же вы так насолили, что не комментарий минусы сыпятся?)
55 минут назад
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