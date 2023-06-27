Энтузиасты показали, какой должна быть идеальная VR-гарнитура — лёгкой и многофункциональной

Вслед за анонсом революционного шлема смешанной реальности Apple Vision Pro многие компании приступили к активной разработке собственных гарнитур.Несмотря на множество плюсов VR-устройств, производителям пока не удалось решить главную проблему — большой вес, из-за которых долгие сеансы использования могут вызвать дискомфорт. Однако энтузиасты из 0², видимо, нашли решение.В концептуальной гарнитуре виртуальной реальности, представленной этим стартапом, используется технология 3D-печати. Она позволяет сократить вес шлема без ущерба для структурной целостности или функциональности.Инженеры 0² сфокусировались на оптимизации веса и целостной эстетике. Гарнитура отличается от конкурентных решений гладкой и округлой формой. Дизайнеры уделили особое внимание текстуре устройства, чтобы создать визуально и тактильно приятный девайс.Каркас гаджета печатается из пластика на 3D-принтере, а поверх него накладывается металлическая оболочка. Снаружи гарнитура обшита прочной тканью.Инженеры отметили, что гибкость, обеспечиваемая 3D-печатью, позволяет создавать сложные геометрические формы, которые помогают решать важные аспекты вентиляции и веса.Увы, пока это только концепт, и неясно дойдёт ли он когда-нибудь до серийного производства.