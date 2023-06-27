Энтузиасты показали, какой должна быть идеальная VR-гарнитура — лёгкой и многофункциональной

Фото: 0²
Вслед за анонсом революционного шлема смешанной реальности Apple Vision Pro многие компании приступили к активной разработке собственных гарнитур.
Несмотря на множество плюсов VR-устройств, производителям пока не удалось решить главную проблему — большой вес, из-за которых долгие сеансы использования могут вызвать дискомфорт. Однако энтузиасты из 0², видимо, нашли решение.
Фото: 0²
В концептуальной гарнитуре виртуальной реальности, представленной этим стартапом, используется технология 3D-печати. Она позволяет сократить вес шлема без ущерба для структурной целостности или функциональности.
Инженеры 0² сфокусировались на оптимизации веса и целостной эстетике. Гарнитура отличается от конкурентных решений гладкой и округлой формой. Дизайнеры уделили особое внимание текстуре устройства, чтобы создать визуально и тактильно приятный девайс.
Каркас гаджета печатается из пластика на 3D-принтере, а поверх него накладывается металлическая оболочка. Снаружи гарнитура обшита прочной тканью.
Увы, пока это только концепт, и неясно дойдёт ли он когда-нибудь до серийного производства.