Какие гаджеты Apple выпустит до конца 2023 года

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Журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл список устройств, над которыми сейчас активно трудятся инженеры Apple.По словам инсайдера, наряду с модельным рядом iPhone 15 этой осенью пользователи могут ожидать запуска Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2-го поколения.Из хороших новостей — новые Mac с чипами M3 выйдут не раньше начала 2024 года, поэтому можно смело покупать одну из моделей на M2/M2 Pro/M2 Max.Гурман также утверждает, что следующее поколение 24-дюймовых iMac полностью пропустит серию M2 и получит чипы M3. Вместе с тем компания готовит совершенно новый моноблок с экраном больше 30 дюймов. Вероятно, речь идёт о долгожданном преемнике iMac Pro.Отдельно стоит отметить и сроки релиза обновлённых iPad. Предположительно модели iPad Pro с OLED-экранами и обновлённый iPad Air выйдут в 2024 году, а iPad mini может получить небольшой апгрейд этой осенью.Среди прочих новинок со статусом «на ранней стадии разработки» находятся AirPods Pro 3-го поколения, новая приставка Apple TV и другие продукты умного дома.А какие девайсы Apple ждёте вы?