Какие гаджеты Apple выпустит до конца 2023 года

Фархад
Tim Cook

Журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл список устройств, над которыми сейчас активно трудятся инженеры Apple.

По словам инсайдера, наряду с модельным рядом iPhone 15 этой осенью пользователи могут ожидать запуска Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2-го поколения.

Из хороших новостей — новые Mac с чипами M3 выйдут не раньше начала 2024 года, поэтому можно смело покупать одну из моделей на M2/M2 Pro/M2 Max. 

Гурман также утверждает, что следующее поколение 24-дюймовых iMac полностью пропустит серию M2 и получит чипы M3. Вместе с тем компания готовит совершенно новый моноблок с экраном больше 30 дюймов. Вероятно, речь идёт о долгожданном преемнике iMac Pro.

Отдельно стоит отметить и сроки релиза обновлённых iPad. Предположительно модели iPad Pro с OLED-экранами и обновлённый iPad Air выйдут в 2024 году, а iPad mini может получить небольшой апгрейд этой осенью.
Среди прочих новинок со статусом «на ранней стадии разработки» находятся AirPods Pro 3-го поколения, новая приставка Apple TV и другие продукты умного дома.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+4877
tellurian AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
С учётом роста курса не сильно снизится.
Осенью брал за 55-57000
Сейчас 70.
Да и не так много их в наличии в России.
53 минуты назад
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