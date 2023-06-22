Первые приложения для Apple Vision Pro уже начали появляться

Александр


Компания Apple выпустила visionOS SDK — это инструмент, с помощью которого разработчики могут создавать приложения и игры для XR-шлема Vision Pro. Устройство должно будет появиться в продаже в начале 2024 года, и Apple рассчитывает на то, что к этому моменту для него будет приготовлено достаточно контента.

По словам Apple, Этот SDК позволяет разработчикам задействовать программные и аппаратные возможности Vision Pro при создании приложений для работы, учебы, игр, дизайна и многого другого.

Apple Vision Pro меняет представление о возможностях компьютеров. Разработчики могут приступить к созданию приложений для visionOS, используя известные им фреймворки и инновационные инструменты и технологии AR, такие как Reality Composer Pro.

В июле Apple откроет несколько лабораторий Купертино, Лондоне, Шанхае, Мюнхене, Токио и Сингапуре. Благодаря этому, разработчики смогут тестировать работу своих проектов непосредственно на XR-шлеме Vision Pro и консультироваться с инженерами Apple.
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Источник:
WCCFTech
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kardigan
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tellurian
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