Энтузиасты возродили Google Glass, только в 40 раз дешевле

Александр


Компания LilyGo представила T-Glass — это умные очки, которые внешне очень напоминают заброшенный несколько лет назад проект Google Glass. Они будут стоить почти в сорок раз дешевле своего прототипа.

T-Glass выглядят как обычные очки, но оснащены небольшим прозрачным OLED-экраном, его диагональ 1,1 дюйма при разрешении 126×126 пикселей. На этом экране отображается разнообразная информация — например, уведомления от приложений на смартфоне. К очкам крепится корпус с электронной начинкой, которая включает в себя логическую плату на базе чипа ESP32-S3 FN4R2, несколько мегабайт памяти, модули беспроводной связи, микрофон, несколько датчиков и аккумулятор ёмкостью 500 мАч. У Google Glass была ещё и камера, из-за чего иногда возникали конфликтные ситуации — люди опасались, что обладатели этих очков тайно ведут видеосъёмку.

Очки поддерживают связь со смартфоном через Wi-Fi и Bluetooth, а управлять ими можно с помощью сенсорных кнопок. Разработчики опубликовали все исходники своего проекта на GitHub, благодаря чему любой желающий сможет расширить возможности этих очков. Они будут продаваться в США всего за 41 доллар, поставки покупателям намечены на начало июля.

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Комментарии

Mers
+5193
Mers
🥴
час назад в 22:24
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