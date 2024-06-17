В Google Chrome приходит новый способ веб-серфинга. Стоит попробовать каждому

Олег

Google Chrome


Компания Google запускает новый режим взаимодействия с веб-страницами в браузере Chrome. Об этом пишет The Verge.

Согласно источнику, версия Google Chrome для Android обзавелась новой функцией чтения сайтов вслух. Кнопку запуска аудио можно найти в меню «три точки», она называется «Прослушать эту страницу». После нажатия на экране появится панель управления воспроизведением с временной шкалой, а также кнопками Play/Pause и пошаговой прокруткой на 10 секунд вперед/назад. А еще можно сменить голос своему по вкусу.

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Функция умеет не просто читать то, что написано, но даже переводить прямо на ходу. Google заявляет, что поддерживаются арабский, бенгальский, китайский, английский, французский, немецкий, хинди, индонезийский, японский, португальский, русский и испанский языки. Нововведение распространяется на Android постепенно; если у вас его еще нет, придется немного подождать. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

+125
lokky
нахер
57 минут назад
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