В Google Chrome приходит новый способ веб-серфинга. Стоит попробовать каждому



Компания Google запускает новый режим взаимодействия с веб-страницами в браузере Chrome. Об этом пишет The Verge.



Согласно источнику, версия Google Chrome для Android обзавелась новой функцией чтения сайтов вслух. Кнопку запуска аудио можно найти в меню «три точки», она называется «Прослушать эту страницу». После нажатия на экране появится панель управления воспроизведением с временной шкалой, а также кнопками Play/Pause и пошаговой прокруткой на 10 секунд вперед/назад. А еще можно сменить голос своему по вкусу.







Функция умеет не просто читать то, что написано, но даже переводить прямо на ходу. Google заявляет, что поддерживаются арабский, бенгальский, китайский, английский, французский, немецкий, хинди, индонезийский, японский, португальский, русский и испанский языки. Нововведение распространяется на Android постепенно; если у вас его еще нет, придется немного подождать.