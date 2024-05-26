Google Chrome для iOS впервые можно полностью настроить «под себя». Такого не найти даже в Safari



Компания Google обновила свой фирменный браузер Chrome, и теперь пользоваться им будет гораздо удобнее. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, теперь пользователи iOS-версии Google Chrome получили возможность гибко настроить главное меню и «карусель» быстрого доступа. И то, и другое находится на панели с опциями, которая открывается по нажатию на «три точки».





С помощью кнопки «Кастомизировать меню» вы можете отрегулировать галочками отображение или скрытие определенных пунктов, а также сортировать их, перетаскивая вверх и вниз за «три полоски». То же самое можно сделать с «каруселью» сверху: нажатием на серые «минусы» кнопки убираются из нее, а тапом на зеленый «плюс» можно добавить нужный пункт. Сортируются они так же методом перетаскивания.Нововведение появилось в Google Chrome 125 для iPhone и iPad. Если у вас его еще нет, подождите несколько дней и своевременно обновляйте браузер. Любопытно, что в Safari до сих пор нельзя сортировать, добавлять или удалять пункты меню управления просмотром веб-страниц.