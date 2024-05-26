Google Chrome для iOS впервые можно полностью настроить «под себя». Такого не найти даже в Safari

Олег

Chrome


Компания Google обновила свой фирменный браузер Chrome, и теперь пользоваться им будет гораздо удобнее. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, теперь пользователи iOS-версии Google Chrome получили возможность гибко настроить главное меню и «карусель» быстрого доступа. И то, и другое находится на панели с опциями, которая открывается по нажатию на «три точки».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Chrome

С помощью кнопки «Кастомизировать меню» вы можете отрегулировать галочками отображение или скрытие определенных пунктов, а также сортировать их, перетаскивая вверх и вниз за «три полоски». То же самое можно сделать с «каруселью» сверху: нажатием на серые «минусы» кнопки убираются из нее, а тапом на зеленый «плюс» можно добавить нужный пункт. Сортируются они так же методом перетаскивания.

Нововведение появилось в Google Chrome 125 для iPhone и iPad. Если у вас его еще нет, подождите несколько дней и своевременно обновляйте браузер. Любопытно, что в Safari до сих пор нельзя сортировать, добавлять или удалять пункты меню управления просмотром веб-страниц. 

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Google
Cсылки по теме:
Google прокачала игру с динозавром. Теперь в ней можно все
Поисковик в Google Chrome заработал по-новому
Обновлять Google Chrome стало опасно, и вот почему

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс» запустил квест эксклюзивно для подписчиков «Плюса». Призы солидные
«Тинькофф-банк» начал высылать бригаду сотрудников на дом к особо упрямым клиентам, и это не шутка
Покупателей на Wildberries и OZON массово разводят с помощью СБП. Попасться может буквально каждый
Xiaomi рассказала, чего нельзя делать с окирпиченным из-за обновления смартфоном

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии