Энтузиасты возродили iPod — с современной начинкой и открытыми исходниками

Александр


Австралийский стартап Cool Tech Zone планирует выпустить аудиоплеер Tangara, который очень сильно похож на iPod двадцатилетней давности. Он получил примерно такой же дизайн, но более современную начинку, а исходники его прошивки будут доступны всем желающим.

Плеер Tangara выполнен в стиле модели iPod photo из 2004 года, хотя у него более компактный корпус и экран меньшей диагонали — 1,8 дюйма при разрешении 160×128 пикселей. Под экраном расположено колесо с кнопками для навигации по интерфейсу.

Предусмотрена поддержка беспроводной передачи звука через Bluetooth с использованием кодека SBS, а также имеется 3,5-мм аудиовыход для подключения проводных колонок или наушников. Поддерживаются аудиофайлы с разрядностью 16 бит и частотой дискретизации 48 кГц, что чуть лучше, чем у компакт-дисков. Встроенный в плеер чип Cirrus Logic WM8523 DAC поддерживает 24 бита и 192 кГц, поэтому есть надежда на  то, что ограничения будут сняты с выпуском новой прошивки.



Tangara умеет воспроизводить файлы в форматах MP3, FLAC, Opus и Ogg Vorbis. Музыку можно хранить на карте памяти объёмом до 2 ТБ, а управлять коллекцией можно вручную, подключив плеер к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Продажи плеера Tangara начнутся в январе 2023 года по цене 249 долларов США (около 23 тысяч рублей). На сайте Sourcehut опубликован исходный код прошивки, а также подробная информация обо всех компонентах, из которых собран этот плеер.

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Комментарии

+26
boltenkovdenis
Ничего нового, не стоит этих денег. Ребята решили заработать на всем изученном , все новое- хорошо забытое старое. Ему цена 10-30$, ну не как 200 с хреном $.
час назад в 13:52
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tellurian
+4710
tellurian
Дорого. Чисто на хайпе кто-то купит.
14 минут назад
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