Еще 5 минут: создан будильник с самой важной функцией

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Как только утром звучит ненавистный сигнал, гаджет проявляет сочувствие и дает поспать еще несколько минут весьма необычным способом. Полезная, но очень коварная функция.Думаю, каждый из нас хоть раз в жизни, продираясь сквозь пелену сна, переставлял будильник смартфона с 8:00 на 8:05. Дополнительные пять минут под одеялом, порой бесценная награда для себя любимого. Дизайнер издательства Yanko Нико Тангара, понимает это, поэтому создал будильник, который не требует тянуться до тумбочки и копаться в настройках телефона.К своей задумке автор подошел с креативом. В момент, когда простой будильник заставляет подниматься и приступать к делам, Self-Snoozing Alarm Clock в буквальном смысле «протягивает» руку помощи и жмет клавишу «отложить» сам. Плюсы — можно поспать, минусы — можно проспать.Внешне устройство выглядит как простые настольные часы с дисплеем и кнопкой на верхнем торце. Внутри установлена компьютерная плата на Raspberry Pi, а в операционную систему «вшита» возможность настройки времени пробуждения, управления звуком и активацией механической руки.К сожалению, Self-Snoozing Alarm Clock создан в единичном экземпляре и продаваться не будет. Будем надеяться, что вдохновленные энтузиасты создадут собственный вариант «сомозатыкающегося» будильника.