Еще 5 минут: создан будильник с самой важной функцией

Артем
SEGSHH.png

Как только утром звучит ненавистный сигнал, гаджет проявляет сочувствие и дает поспать еще несколько минут весьма необычным способом. Полезная, но очень коварная функция.

Думаю, каждый из нас хоть раз в жизни, продираясь сквозь пелену сна, переставлял будильник смартфона с 8:00 на 8:05. Дополнительные пять минут под одеялом, порой бесценная награда для себя любимого. Дизайнер издательства Yanko Нико Тангара, понимает это, поэтому создал будильник, который не требует тянуться до тумбочки и копаться в настройках телефона. 

К своей задумке автор подошел с креативом. В момент, когда простой будильник заставляет подниматься и приступать к делам, Self-Snoozing Alarm Clock в буквальном смысле «протягивает» руку помощи и жмет клавишу «отложить» сам. Плюсы — можно поспать, минусы — можно проспать.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Внешне устройство выглядит как простые настольные часы с дисплеем и кнопкой на верхнем торце. Внутри установлена компьютерная плата на Raspberry Pi, а в операционную систему «вшита» возможность настройки времени пробуждения, управления звуком и активацией механической руки.

К сожалению, Self-Snoozing Alarm Clock создан в единичном экземпляре и продаваться не будет. Будем надеяться, что вдохновленные энтузиасты создадут собственный вариант «сомозатыкающегося» будильника.

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Yanko Design
Cсылки по теме:
Представлены самые странные наручные часы, вдохновленные архитектурой 60-х
Создана «яблочная» термопаста. Догадались для чего?
Так выглядели чёрные Apple Watch Ultra, но Apple от них отказалась

Рекомендации

Рекомендации

Только посмотрите, какой кабель Apple положит в комплект iPhone 15 Ultra
Назван самый лучший смартфон в мире. 5 лет гарантии и 10 лет обновлений
Замечен первый неприятный минус iPhone 15 Pro
Xiaomi выпустила светильник за 30 тысяч рублей. Дорого, но сложно не захотеть его

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+782
Dmitriy
Сложно и ненадёжно.
Сегодня в 14:12
#