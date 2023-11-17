Представлены самые странные наручные часы, вдохновленные архитектурой 60-х

Артем
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Часы получили длинное название Horological Machine Nº11 Architect. Лимитированным производством занялся люксовый бренд MB&F, а принцип сборки напоминает создание сувенирных кораблей в бутылке.

Действительно, устройство не похоже ни на одни ранее созданные часы. Если взглянуть на место, где обычно расположен циферблат, мы увидим лишь механизм, заключенный в крестообразную форму. Одновременно в четыре стороны выходят расширяющиеся в диаметре цилиндры, напоминающие на выходе не то футуристические турбины, не то рупоры сигнальной сирены. 
Впрочем, создатель Horological Machine Nº11 Architect видит в разработке нечто иное, а источником вдохновения послужила человекоориентированная архитектура 1960-х годов.


«В центре корпуса HM11 Architect установлен парящий турбийон, заключенный под двуглавую сапфировую крышу, напоминающую фонари древних храмов. Он окружен четырьмя симметричными элементами, каждый из которых выполняет определенную функцию: отображение времени, запас хода, термометр и колесико для завода механизма. Это аллюзия на четыре комнаты в доме. Доступ к этим функциям осуществляется через вращающуюся конструкцию, подчеркивающую интерактивный характер часов и их энергоэффективность» 

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Часы собраны из 364 деталей, из которых 92 формируют корпус. Примечательно, что центральный механизм невозможно собрать отдельно — все элементы подгоняются внутри корпуса, подобно сборке кораблей внутри бутылки.

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Существует две версии часов: сапфировая и титановая. Их будет по 25 штук, а на изготовление всей партии уйдет примерно 18 месяцев. Стоимость часов составляет $230 000 (~ 20,5 млн рублей).

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Источник:
Chronopassion
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