Представлены самые странные наручные часы, вдохновленные архитектурой 60-х

Часы получили длинное название Horological Machine Nº11 Architect. Лимитированным производством занялся люксовый бренд MB&F, а принцип сборки напоминает создание сувенирных кораблей в бутылке.
Действительно, устройство не похоже ни на одни ранее созданные часы. Если взглянуть на место, где обычно расположен циферблат, мы увидим лишь механизм, заключенный в крестообразную форму. Одновременно в четыре стороны выходят расширяющиеся в диаметре цилиндры, напоминающие на выходе не то футуристические турбины, не то рупоры сигнальной сирены.
«В центре корпуса HM11 Architect установлен парящий турбийон, заключенный под двуглавую сапфировую крышу, напоминающую фонари древних храмов. Он окружен четырьмя симметричными элементами, каждый из которых выполняет определенную функцию: отображение времени, запас хода, термометр и колесико для завода механизма. Это аллюзия на четыре комнаты в доме. Доступ к этим функциям осуществляется через вращающуюся конструкцию, подчеркивающую интерактивный характер часов и их энергоэффективность»
Часы собраны из 364 деталей, из которых 92 формируют корпус. Примечательно, что центральный механизм невозможно собрать отдельно — все элементы подгоняются внутри корпуса, подобно сборке кораблей внутри бутылки.
Существует две версии часов: сапфировая и титановая. Их будет по 25 штук, а на изготовление всей партии уйдет примерно 18 месяцев. Стоимость часов составляет $230 000 (~ 20,5 млн рублей).