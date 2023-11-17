Так выглядели чёрные Apple Watch Ultra, но Apple от них отказалась

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

А новые Apple Watch и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Пользователь X (экс-Twitter) под ником ParrotSWD поделился фотографиями редкого прототипа Apple Watch Ultra 1-го поколения, которые Apple предоставила в Федеральную комиссию по связи США. На снимках показан продукт, который немного отличается от финальной версии, вышедшей в сентябре 2022 года.Начнём с того, что прототип Apple Watch Ultra оснащён задней крышкой из чёрной керамики, сам корпус окрашен в тёмно-серый цвет, а кнопка Action отличается дизайном от финальной версии часов. Более того, этот элемент сделан из пластика, а не из металла.К сожалению, неясно, почему Apple решила изменить цвет и дизайн устройства.Стоит отметить, что Apple нередко отправляет в FCC прототипы будущих гаджетов в одних цветах, а затем выпускает их в других. Например, в 2017 году в базе регулятора появился золотой iPhone X, но на прилавки девайс поступил только в чёрном и белом цвете.