Так выглядели чёрные Apple Watch Ultra, но Apple от них отказалась

Фархад
AW U

Пользователь X (экс-Twitter) под ником ParrotSWD поделился фотографиями редкого прототипа Apple Watch Ultra 1-го поколения, которые Apple предоставила в Федеральную комиссию по связи США. На снимках показан продукт, который немного отличается от финальной версии, вышедшей в сентябре 2022 года.

Начнём с того, что прототип Apple Watch Ultra оснащён задней крышкой из чёрной керамики, сам корпус окрашен в тёмно-серый цвет, а кнопка Action отличается дизайном от финальной версии часов. Более того, этот элемент сделан из пластика, а не из металла.

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К сожалению, неясно, почему Apple решила изменить цвет и дизайн устройства.

Стоит отметить, что Apple нередко отправляет в FCC прототипы будущих гаджетов в одних цветах, а затем выпускает их в других. Например, в 2017 году в базе регулятора появился золотой iPhone X, но на прилавки девайс поступил только в чёрном и белом цвете.
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Источник:
ParrotSWD
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