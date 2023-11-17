Создана «яблочная» термопаста. Догадались для чего?

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Скорее всего нет, ведь к продукции Apple эта японская разработка не имеет никакого отношения. Однако такой тюбик достать сложнее любого iPhone.Изобретение компаний M1N1ing и Clock Work Tea Party предназначено для теплоотвода процессоров ПК и ноутбуков. Главное отличие термопасты — зеленый яблочный аромат и зеленый оттенок. И если нюхать элементы компьютера вряд ли кто-то захочет, то цвет помогает равномерно нанести содержимое на поверхность чипа.«Фруктовое» издание популярной пасты CWTP-EG4G ограничено — всего создано 1000 экземпляров.Характеристики схожи с оригиналом: теплопроводность 12.8 Вт/м·К, термическое сопротивление 0.07 °C см²/Вт при 60Psi, рабочий температурный диапазон от −50 до 220 °C. В состав входят не проводящие электричество оксиды алюминия и цинка. Учитывая ярко выраженный аромат, производители напоминают, что есть содержимое шприца ни в коем случае не стоит.Продажи в Японии начнутся 24 ноября по цене около $6.50 (~600 рублей).