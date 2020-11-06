Компания Huawei выпустила релизную сборку оболочки EMUI 11 ещё для нескольких своих устройств. Обновление начало приходить на Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G и Mate 30 RS Porsche Design.
В настоящее время этот апдейт распространяется только в Китае, однако скоро появится в других странах, в том числе в России. До конца года Huawei планирует обновить до EMUI 11 и Magic UI 4.0 почти четыре десятка моделей смартфонов, выпущенных под брендами Huawei и Honor.
Перед официальным выпуском обновлений Huawei проводит открытое бета-тестирование, причём экспериментальные прошивки доступны не только в Китае, но также за пределами этой страны. Известно, что в середине ноября будет выпущена бета-версия EMUI 11 для Huawei Mate Xs, а Honor 20, Honor V20 и Honor Magic 2 начнут получать бета-версию Magic UI 4.0. Аналогичное обновление несколько дней назад стало доступно российским пользователям линейки Honor 30.
EMUI 11 добавляет смартфонам поддержку Always-on Display с постоянным отображением времени на экране, улучшенную функцию Multi Window (разделение экрана с несколькими окнами), синхронное редактирование заметок одновременно с разных устройств одновременно и более гладкую анимацию переходов.
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