





Россия заняла второе место в мире по количеству Android-смартфонов, купленных уже с вирусами. Эксперты считают, что вредоносное ПО устанавливается на производстве в Китае.Исследования компании Trend Micro насчитали около 16 тысяч зараженных смартфонов в России. Эксперты считают, что цифра может быть намного выше. Если верить одному из ресурсов, который предлагает нелегальные услуги, количество таких смартфонов свыше 116 тысяч. Вирус позволяет использовать устройства, предлагая нелегальные услуги, которые требуют подтверждения СМС-сообщений.Как это работает? Существует множество источников, которые предлагают регистрироваться в каршеринге с помощью «левых» аккаунтов. Если случится ДТП, то отвечать за это будет реальный владелец телефона, с помощью которого проходила регистрация. К счастью, компании обратили внимание на проблему, и подобные случаи практически исчезли.Trend Micro определили несколько зараженных брендов. К ним относятся: ZTE (Blade 3), MiOne (P1, R5, R3, Hero 5), Meizu (V8), Huawei (Mate 20 Pro, P9, P20 Pro), Honor (5X KIW-TL100 и другие). Предполагается, что такое происходит из-за недостаточного контроля на производстве. Производство устройств и разработка прошивок выполняется разными компаниями. На стадии установки софта достаточно просто внедрить вирус и вся партия смартфонов будет заражена.Если вы сомневаетесь в «чистоте» своего смартфона, обратите внимание на незнакомые СМС. Если приходило уведомление о сообщении, но его невозможно найти в списке входящих, то стоит задуматься. Также, признаком вируса может быть подозрительная активность интернет-трафика.