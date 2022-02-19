





Компании Google Project Zero выяснила, какая из операционных систем менее подвержена взломам. Согласно исследованиям, Linux оставила позади Windows и macOS.Но дело не в том, что Linux изначально лучше, просто ее разработчики быстрее всего устраняют найденные уязвимости. Исследования показали, что программисты работающие с открытым исходным кодом Linux, в среднем устраняли проблемы за 25 дней. И этот срок постоянно уменьшается.Сотрудники Apple исправляют ошибки за 69 дней, Google требуется 44 дня, Mozilla справляется за 46 дней. Windows — самой популярной системе в мире, требуется около трех месяцев, чтобы устранить неисправность. Что касается мобильного сегмента, то тут Apple впереди. «Купертиновцы» справляются быстрее, чем Google.Google Project Zero специализируется на поиске дыр в системах безопасности разных платформ. При обнаружении угрозы, команда дает 90 дней устранение неполадок и повышение уровня безопасности. Команда напоминает, что даже если разработчики Linux оперативнее всех устраняет неполадки, она по-прежнему может подвергнуться уязвимости.