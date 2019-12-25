Когда речь заходит об обновлениях смартфонов Xiaomi, нужно разделять их на две категории — оболочка MIUI и версия Android. Появилась информация о четырех смартфонах, которые получат Android 10.



В модельном ряду смартфонов Xiaomi не так много устройств с актуальной версией операционной системы Google, во много из-за большого количества поддерживаемых гаджетов. Участники сообщества XDA поделились информацией о предстоящем апдейте в ближайшем будущем. Следующие смартфоны, которые получат Android 10 — Pocophone F1, Mi 8, Mi Mix 2S и Mi Mix 3.



Каталог устройств Xiaomi слишком раздут, а это приводит к тому, что не все суббренды и модели получают одинаковую поддержку. Сайт XDA обнаружил информацию об обновлениях в исходном коде ядер для предстоящего обновления, который опубликовала компания. Таким образом Xiaomi позволяет сторонним разработчикам адаптировать свои кастомные прошивки.



Отметим, что перечисленные устройства уже получили MIUI 11 на Android 9. Первыми получат обновление по воздуху пользователи из Китая, а через несколько недель оно будет доступно по всему миру.





