Китайская компания Xiaomi представила комплект Wireless Keyboard and Mouse Kit в который входят беспроводные клавиатура и мышь для повседневного использования.
Для подключения аксессуаров к компьютеру используется USB-адаптер для беспроводной связи в частотном диапазоне 2,4 Ггц. Клавиатура получила классический дизайн с клавишами островного типа, которые оснащены коротким ходом. Помимо этого, имеется цифровой блок. С помощью F-клавиш можно управлять мультимедийными возможностями, такими как регулировка громкости, контроль воспроизведения и прочее.
Мышка выполнена в минималистичном дизайне. В её конструкции предусмотрено только две клавиши и колесо прокрутки. Сенсор может похвастаться разрешающей способностью 1000 DPI, а вес мышки составляет приблизительно 60 граммов без элемента питания. Оба устройства выполнены в черном цвете, а их цена — приблизительно 15 долларов.
Для подключения аксессуаров к компьютеру используется USB-адаптер для беспроводной связи в частотном диапазоне 2,4 Ггц. Клавиатура получила классический дизайн с клавишами островного типа, которые оснащены коротким ходом. Помимо этого, имеется цифровой блок. С помощью F-клавиш можно управлять мультимедийными возможностями, такими как регулировка громкости, контроль воспроизведения и прочее.
Мышка выполнена в минималистичном дизайне. В её конструкции предусмотрено только две клавиши и колесо прокрутки. Сенсор может похвастаться разрешающей способностью 1000 DPI, а вес мышки составляет приблизительно 60 граммов без элемента питания. Оба устройства выполнены в черном цвете, а их цена — приблизительно 15 долларов.
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