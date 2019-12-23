Xiaomi и Tencent регулярно подозреваются в сомнительной практике сбора персональных данных западными странами. Начиная с сегодняшнего дня, к этим обвинениям присоединились китайские власти.



Два технологических гиганта обвиняются в незаконном сборе данных на территории Китая. Власти классифицировали их, как две самые крупные компании в стране, незаконно собирающие личные данные пользователей. Министерство промышленности, информации и технологий составило список приложений, нарушающих национальные законы, которые касаются сбора и перепродажи личных данных.



Среди приложений в этом списке присутствую такие, как Xiaomi Finance, Tencent QQ (сервис для обмена мгновенными сообщениями), а также QQ Reading (платформа для чтения электронных книг), популярные агрегаторы новостей 36Kr и Sohu News, служба доставки FlashEX. Также упоминается в перечне корпорация Sina Corp, которой принадлежит социальная сеть Weibo.



Согласно последним данным, китайские регуляторы усиливают свои действия по отношению к приложениям, которые не заботятся о конфиденциальности пользователей. В прошлом месяце китайское министерство запустило кампанию, направленную на создание черного списка и последующей блокировки мобильных приложений. Регулятор поясняет, что изучением популярных приложений займется независимый орган.



С момента запуска этой инициативы более 8000 приложений самостоятельно признали сомнительные действия и уже сообщили властям, что предприняли все необходимые меры. Программы, которые упоминались выше, остаются проблемными, поскольку, несмотря на инициативу министерства, они продолжают собирать данные.





