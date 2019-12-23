Глава бренда Pcophone Элвин Цзе рассказал в своем Твиттере, что поклонники получат больше информации о новом устройстве в 2020 году. Однако, по какой-то причине он позднее удалил этот твит. Несмотря на то, что Цзе не упомянул Pocophone F2 в своем сообщении, вероятно, преемник популярной модели F1 будет анонсирован в следующем году.
Нельзя быть полностью уверенным в этом, поскольку работа над Pocophone F2 не подтверждена официально. Вместо запуска преемника F1, бренд может представить совершенно новое устройство, которое будет ориентировано на другой ценовой сегмент.
Pocophone F1, выпущенный в августе прошлого года, оказался довольно успешным для бренда на некоторых рынках, включая Индию. Хотя Redmi K20 Pro можно считать духовным преемником Pocophone F1, фанаты смартфона всё еще ожидают следующее устройство под этим брендом.
Большинство пользователей были разочарованы ценой Redmi K20 Pro, поскольку Pocophone F1 предлагал характеристики флагманского уровня по более низкой цене. У K20 Pro на старте был ценник аналогичный F1, но он мог похвастаться характеристиками среднего уровня. Если Xiaomi занимается разработкой F2, то, скорее всего, он получит 7-нм процессор Snapdragon 765G. Представленный ранее Redmi K30 5G также работает на этом чипе.
Нельзя быть полностью уверенным в этом, поскольку работа над Pocophone F2 не подтверждена официально. Вместо запуска преемника F1, бренд может представить совершенно новое устройство, которое будет ориентировано на другой ценовой сегмент.
Pocophone F1, выпущенный в августе прошлого года, оказался довольно успешным для бренда на некоторых рынках, включая Индию. Хотя Redmi K20 Pro можно считать духовным преемником Pocophone F1, фанаты смартфона всё еще ожидают следующее устройство под этим брендом.
Большинство пользователей были разочарованы ценой Redmi K20 Pro, поскольку Pocophone F1 предлагал характеристики флагманского уровня по более низкой цене. У K20 Pro на старте был ценник аналогичный F1, но он мог похвастаться характеристиками среднего уровня. Если Xiaomi занимается разработкой F2, то, скорее всего, он получит 7-нм процессор Snapdragon 765G. Представленный ранее Redmi K30 5G также работает на этом чипе.
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