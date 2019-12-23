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Huawei выпустила бета-версии EMUI 10 и Magic UI 3.0 ещё для восьми смартфонов

Для старых iPhone и iPad вышла iOS 12.4.2

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