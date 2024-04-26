Это самая крутая игрушка 2024 года: вышел робот-танк Мегатрон

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Компания Robosen представила нереально крутую игрушку — лидера десептиконов Мегатрона, который умеет трансформироваться в танк и стрелять снарядами. Наконец-то у танцующего Оптимуса Прайма от Hasbro появился достойный оппонент.Бот умеет не только автоматически трансформироваться в крутой танк с дистанционным управлением и гигантской выдвижной пушкой, которая действительно стреляет мини-снарядами, но и произносит более 270 фраз, озвученных актёром Фрэнком Велкером (Мегатрон из трилогии «Трансформеров» Майкла Бэя»).Мегатрон оснащён 36 серводвигателями, 118 микрочипами и 112 яркими светодиодами. Его высота составляет 21 дюйм (~53 см). Ещё он умеет самостоятельно вставать при падении. Заряжается робот по USB-C.В продажу Мегатрон от Robosen поступит в третьем квартале 2024 года по цене $1200.