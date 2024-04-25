На ПК появился ремастер игры Tomb Raider с улучшенной графикой и всеми DLC

В Microsoft Store появилась игра Tomb Raider: Definitive Edition. Она стоит $19,99 или $59,98 в зависимости от издания и доступна компьютерам на базе Windows 10 и 11.
Минимальные требования игры невысокие: двухъядерный процессор Intel или AMD, 1 ГБ оперативной памяти, видеокарта уровня не ниже AMD Radeon HD 2600 XT или NVIDIA 8600, клавиатура и мышь. Это означает, что она успешно запустится почти на любом более-менее современном ноутбуке, не говоря уже о стационарных ПК.
Этой игре уже около десяти лет, но до сих пор она не была доступна на компьютерах, поскольку оставалась эксклюзивом для консолей Xbox и PlayStation. ПК-бояре играли в версию Tomb Raider, выпущенную в 2013 году, тогда как консольщики наслаждались улучшенной графикой и периодически получали DLC-апдейты. Обладатели версии этой игры для Xbox One могут бесплатно установить её на свои компьютеры.
Насколько плохой была ПК-версия Tomb Raider всё это время в сравнении с консольным ремастером, можно оценить по этому видео:
Известно, что студия Crystal Dynamics работает над новой игрой из франшизы Tomb Raider. Графика должна стать намного лучше, благодаря переходу на игровой движок Unreal Engine 5. Дата её выпуска не разглашается.
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