Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact и Honkai: Star Rai появилась в App Store

Артем
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Скачать игру нельзя, но в описании есть дата выхода.

ZZZ ищется в App Store через поиск, в карточке есть полное описание, скриншоты из игры, а в пункте с релизом указана дата — 4 июля 2024 года. Само собой поиграть раньше времени не получится. При попытке начать загрузку, система сообщит, что даст знать, когда игру можно будет скачать. 

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Поскольку официальных заявлений о выходе HoYoverse не давала, вероятно, в связи с утечкой, это случится в ближайшие дни.

Впервые Zenless Zone Zero анонсировали в мае 2022 года. Это эшен от третьего лица с гача-механиками и анимешной стилистикой от авторов Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Авторы регулярно проводили закрытые бета-тестирования для игроков и, похоже, уже находятся на финишной прямой. 

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Игра выйдет на ПК, PlayStation, iOS и Android. Есть вероятность, что даты выхода для разных платформ будут отличиться, как это было с Honkai: Star Rail.
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Источник:
App Store
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