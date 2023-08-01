Этот дешёвый гаджет Xiaomi может что угодно: включить свет, музыку, воду, охладить помещение

Компания Xiaomi выпустила датчик движения Aqara Body Sensor 2S. Он очень дешёвый и простой, но способен интегрироваться в систему умного дома и взаимодействовать с другими устройствами.
Датчик Aqara Body Sensor 2S продаётся в Китае приблизительно за эквивалент тысячи рублей. Он определяет присутствие человека в комнате или какой-то определённой её части и может отдавать другим приборам команды для выполнения каких-либо действия. Например, садитесь за стол — включается лампа, походите к кухонной раковине — открывается кран и начинает течь вода, заходите в гостиную — запускается кондиционер, перемещаетесь в спальню — воспроизводится спокойная музыка.
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Aqara Body Sensor 2S сначала будет продаваться в Китае, а затем поступит в другие страны. На AliExpress можно приобрести датчик первого поколения почти с такими же возможностями и характеристиками.
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