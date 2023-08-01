Этот дешёвый гаджет Xiaomi может что угодно: включить свет, музыку, воду, охладить помещение

Александр


Компания Xiaomi выпустила датчик движения Aqara Body Sensor 2S. Он очень дешёвый и простой, но способен интегрироваться в систему умного дома и взаимодействовать с другими устройствами.

Датчик Aqara Body Sensor 2S продаётся в Китае приблизительно за эквивалент тысячи рублей. Он определяет присутствие человека в комнате или какой-то определённой её части и может отдавать другим приборам команды для выполнения каких-либо действия. Например, садитесь за стол — включается лампа, походите к кухонной раковине — открывается кран и начинает течь вода, заходите в гостиную — запускается кондиционер, перемещаетесь в спальню — воспроизводится спокойная музыка.

В квартире можно расположить сколько угодно таких датчиков, и каждый из них будет настроен на определённые команды. Выбрать способы взаимодействия можно в мобильном приложении Xiaomi. Там же доступны различные настройки, в том числе чувствительность, дальность срабатывания и скорость реакции.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Aqara Body Sensor 2S сначала будет продаваться в Китае, а затем поступит в другие страны. На AliExpress можно приобрести датчик первого поколения почти с такими же возможностями и характеристиками.
Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MyDrivers
Cсылки по теме:
Представлена куртка-клавиатура для усталых айтишников
Первый Cybertruck наконец-то собрали и показали на фото
Электровелосипеды VanMoof вскоре могут превратиться в «кирпич» на колесах. Что делать?

Рекомендации

Рекомендации

В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема
Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя?
Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии