Первый Cybertruck наконец-то собрали и показали на фото

Артем
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Фото: Tesla

Компания Tesla похвасталась снимком первого собранного электропикапа. На фото Cybertruck окружен сотрудниками завода. 

Свое достижение компания Илона Маска осветила в официальном Twitter-аккаунте Tesla. Первый серийный пикап собрали на гигафабрике в Техасе.

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Впервые Cybertruck анонсировали в 2019 году с прицелом на серийный выпуск в 2021 году. Сверхпрочный электрический пикап для шести пассажиров, изготовлен из тех же элементов, что и космические ракеты Starship. Изначально предварительная стоимость автомобиля составляла от 40 тысяч долларов, однако дата выхода неоднократно откладывалась. 

В апреле 2023 года Илон Маск пообещал инвесторам, что первые покупатели Cybertruck смогут получать авто в третьем квартале этого года, а массовое производство стартует не раньше 2024-го.
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Источник:
Twitter
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Paspartu
В окружении миньонов
31 минуту назад
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