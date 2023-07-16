Первый Cybertruck наконец-то собрали и показали на фото

Компания Tesla похвасталась снимком первого собранного электропикапа. На фото Cybertruck окружен сотрудниками завода.Свое достижение компания Илона Маска осветила в официальном Twitter-аккаунте Tesla. Первый серийный пикап собрали на гигафабрике в Техасе.Впервые Cybertruck анонсировали в 2019 году с прицелом на серийный выпуск в 2021 году. Сверхпрочный электрический пикап для шести пассажиров, изготовлен из тех же элементов, что и космические ракеты Starship. Изначально предварительная стоимость автомобиля составляла от 40 тысяч долларов, однако дата выхода неоднократно откладывалась.В апреле 2023 года Илон Маск пообещал инвесторам, что первые покупатели Cybertruck смогут получать авто в третьем квартале этого года, а массовое производство стартует не раньше 2024-го.