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Первый Cybertruck наконец-то собрали и показали на фото
Артем Фунтиков —
Фото: Tesla
Компания Tesla похвасталась снимком первого собранного электропикапа. На фото Cybertruck окружен сотрудниками завода.
Свое достижение компания Илона Маска осветила в официальном Twitter-аккаунте Tesla. Первый серийный пикап собрали на гигафабрике в Техасе.
Впервые Cybertruck анонсировали в 2019 году с прицелом на серийный выпуск в 2021 году. Сверхпрочный электрический пикап для шести пассажиров, изготовлен из тех же элементов, что и космические ракеты Starship. Изначально предварительная стоимость автомобиля составляла от 40 тысяч долларов, однако дата выхода неоднократно откладывалась.
В апреле 2023 года Илон Маск пообещал инвесторам, что первые покупатели Cybertruck смогут получать авто в третьем квартале этого года, а массовое производство стартует не раньше 2024-го.
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