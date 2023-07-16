Представлена куртка-клавиатура для усталых айтишников

Бренд Liminal Work Shop представил необычную куртку, скроенную из 54 гигантских клавиш. Подключить к компьютеру ее не получится, зато она защитит от падения после долгих часов написания кода.Элемент гардероба выполнен из водонепроницаемого нейлона черно-серого цвета. Объемные «клавиши», украшающие поверхность, внутри полые. Они могут смягчить падение и постепенно принимают свой прежний вид, благодаря плотному материалу. Некоторые из них замаскированы под карманы на застежке. Чтобы расстегнуть или застегнуть центральную молнию, дизайнеры предлагают потянуть за большой символ решетки. Наименование клавиш можно выбрать при оформлении заказа.По словам Liminal Work Shop куртка-клавиатура является больше произведением искусства, чем предметом для повседневных прогулок в магазин. Стоимость дизайнерской мысли соответствующая — 495 фунтов (~58 тысяч рублей).