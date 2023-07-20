Этот гаджет превращает iPhone в настоящий телескоп. Планеты как на ладони

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Устройство для изучения космоса назвали Hestia. Оно позволяет наблюдать и делать снимки близлежащих планет при помощи камеры смартфона.Главное преимущество этого гаджета — простота в обращении. Если используя телескоп требуется точная отладка линз, то для Hestia достаточно просто приложить смартфон и закрепить его. Само устройство крепится на штативе и выглядит весьма массивно — размером с книгу.Чтобы проще ориентироваться среди космических объектов, на смартфон загружается фирменное приложение. Также оно подскажет, как сделать идеальное фото выбранной планеты.Система линз Hestia имеет 25-кратный зум, этого хватит чтобы детально рассмотреть спутник Земли, близлежащие планеты или пятна на Солнце, без вреда для глаз. Телескоп совместим с iOS 16 и Android 11. Однако если камера смартфона слабенькая, например, iPhone 8, запечатлеть получится только Луну и главное светило нашей Солнечной системы. Владельцы iPhone 13 и 14 смогут изучить космос подробнее.Сейчас компания Vaonis проводит денежные сборы на Kickstarter. Стоимость Hestia составляет $149 (~13 500 рублей). Если пользователи поддержат проект, продажи начнутся в декабре.