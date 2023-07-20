Google выпустила полноценный аналог AirDrop для Windows

Фархад
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Компания Google наконец-то завершила тестирование и выпустила стабильную сборку приложения Nearby Share для Windows. В бета-тесте приняли участие более 1,7 млн человек, и утилита получила кучу положительных отзывов.

Функция «Обмен с окружением» работает по аналогии с AirDrop. Вы можете использовать её для быстрого и простого обмена файлами между смартфонами на Android, независимо от производителя, и ПК с Windows.

В стабильной версии появился таймер завершения передачи файлов, а также функция предварительного просмотра изображений в уведомлениях.

Скачать Nearby Share можно с сайта Android.

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Ранее мы рассказывали о другой полезной утилите от российского разработчика Григория Клюшникова. Созданное им приложение NearDrop позволяет отправлять файлы с Android-смартфонов на Mac по воздуху.
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Источник:
Google
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