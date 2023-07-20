Apple GPT может стать мощнейшим конкурентом ChatGPT в ближайшем будущем

Фархад
Apple GPT

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple активно разрабатывает проектам искусственного интеллекта под названием Apple GPT, который сможет составить конкуренцию ChatGPT от OpenAI.

Работа над ИИ стала приоритетом для Apple в течение последних нескольких месяцев, поскольку количество услуг чат-ботов и функций ИИ в приложениях увеличилось.

Руководят командой по созданию генеративного ИИ сразу два топ-менеджера Apple: глава по искусственному интеллекту Джон Джаннандреа и руководитель отдела разработки программного обеспечения Крейг Федериги.

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Производитель iPhone уже разработал собственную платформу Ajax для больших языковых моделей (LLC) и приступил к внутреннему тестированию собственного чат-бота, который некоторые инженеры называют Apple GPT. По словам Гурмана, у Apple пока нет чёткой стратегии по созданию продукта для потребителей.

Интересно, что Ajax построена на платформе машинного обучения Google Jax, работающей в Google Cloud. Инсайдер также рассказал, что Apple рассматривала возможность подписания контракта с OpenAI и опробовала её технологии для своих корпоративных нужд, но в итоге отказалась от этой идеи.

Пока компания выдаёт специальное разрешение только некоторым сотрудникам для использования чат-бота. При этом он не может использоваться для разработки новых потребительских функций, основная сфера его применения на текущем этапе — прототипирование продуктов и ответы на вопросы на основе данных, которые Apple использовала для его обучения.

Пока нет точной информации о том, когда Apple запустит собственный чат-бот для потребителей и случится ли это вообще, но компания постоянно улучшает функции машинного обучения в своих продуктах.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3095
kardigan
Прям как siri. Офигенный конкурент!
21 минуту назад
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