Роботы-пылесосы с функцией самоочистки — тренд последних лет. А одна из наиболее популярных моделей в этой категории товаров — Eve Plus от бренда Roidmi, который входит в экосистему Xiaomi. Roidmi выпускает качественные устройства в средней ценовой категории, которые по своим возможностям близки к гораздо более дорогим продуктам.Мы уже рассказывали о Roidmi Eve Plus и даже публиковали подробный обзор этого робота-пылесоса. Эта модель выделяется на фоне других функцией самоочистки. Вам не придётся вытряхивать пыль из пылесоса, устройство само сбросит его в мешок, причём благодаря мощности всасывания 23 000 па через 379-мм отверстие это произойдёт максимально быстро и чисто. Ни одна пылинка или бактерия не просочится наружу и не вернётся на пол или в воздух.Roidmi EVE Plus обладает станцией самоочистки, которая всасывает из пылесборника пыль и прочий собранный мусор с давлением 23 кПа (эквивалент приблизительно 0,23 атмосферы или давления столба воды высотой 2,3 м). Такого давления достаточно для того, чтобы очень быстро и эффективно очистить пылесборник внутри пылесоса без каких-либо усилий с вашей стороны.Станция самоочистки оснащена резервуаром ёмкостью 3 литра, чего достаточно для ежедневного сбора пыли на протяжении двух месяцев. Пыль внутри станции стерилизуется озоновым излучением, а её повторное попадание в воздух исключено использованием вакуумной конструкции. Когда накопитель внутри станции заполнится, можно просто выбросить его. Вам не придётся чистить пылесос, мыть его, дезинфицировать, стерилизовать — во всём этом нет никакой необходимости.Система фильтрации эффективно нейтрализует все виды микроскопических паразитов (например, пыльную вошь), микробов (кишечную палочку, грибковые микроорганизмы, золотистый стафилококк и проч.), токсичные химикаты (аммиак, формальдегид, бензол и прочие летучие органические соединения). Она также способна устранять запах табачного дыма и парфюмерии в помещении. Процесс нейтрализации патогенов, способных вызвать аллергию и заражение, занимает всего 12 секунд и в режиме реального времени отображается на LED-экране.С Roidmi EVE Plus нет необходимости прикасаться к пылесборнику, чтобы вытряхнуть пыль, пылесос берёт на себя всю грязную работу — от сбора пыли до её выброса в станцию самоочистки. Вам нужно лишь примерно раз в пару месяцев выбрасывать из станции мешок, в котором скопилась пыль, и заменять его на новый. Это очень важно в период пандемии коронавируса, ведь Roidmi EVE Plus может ежедневно поддерживать чистоту в вашем доме, избавляя вас от риска контакта с бактериями и вирусами, которые могут оказаться на полу и в воздухе. Roidmi EVE Plus может производить как сухую, так и влажную уборку помещения, а заряда хватает ему на 250 минут работы, чего более чем достаточно для того, чтобы тщательно вычистить пол даже в очень большой квартире или доме (до 250 квадратных метров).