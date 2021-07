Цель роботов-пылесосов и в принципе бытовой техники для уборки помещения — снизить количество контактов пользователя с пылью. Фактически они берут на себя процесс уборки, только после нее владельцу нужно открывать резервуар и вручную ее выбрасывать. В случае с классическим роботом-пылесосом это нужно делать каждую третью уборку, потому что емкость пылесборника обычно составляет 300-500 мл.Roidmi Eve Plus решает эту проблему. Этот робот-пылесос идет в комплекте с дополнительным пылесборником, совмещенным с зарядной станцией. Когда робот возвращается на нее после уборки, она высасывает всю пыль из резервуара. Это снижает число открытий резервуара с нескольких раз в неделю до одного раза в месяц, а сам процесс устроен так, что вы не соприкасаетесь с пылью.Расскажу вам, как я полторы недели пользовался роботом от Roidmi

Спустя полторы недели пользования Roidmi Eve Plus я понял одну вещь: теперь роботы-пылесосы без дополнительного резервуара мне будут казаться неполноценными. Его наличие — закономерное продолжение эволюции бытовой техники. Ее задача — сделать так, чтобы пользователь прикладывал как можно меньше усилий, дополнительный резервуар дает этот опыт и многократно облегчает пользование.По остальным параметрам Roidmi Eve Plus также приятный и удобный. Приложение простое и понятное, уборка и мойка пола эффективные, дизайн стильный, много места в комнате он не занимает. Мне нравится, когда устройство отвечает всем запросам времени и параллельно с этим предлагает уникальную особенность. У Roidmi Eve Plus это получилось.