Спустя полторы недели пользования Roidmi Eve Plus я понял одну вещь: теперь роботы-пылесосы без дополнительного резервуара мне будут казаться неполноценными. Его наличие — закономерное продолжение эволюции бытовой техники. Ее задача — сделать так, чтобы пользователь прикладывал как можно меньше усилий, дополнительный резервуар дает этот опыт и многократно облегчает пользование.По остальным параметрам Roidmi Eve Plus также приятный и удобный. Приложение простое и понятное, уборка и мойка пола эффективные, дизайн стильный, много места в комнате он не занимает. Мне нравится, когда устройство отвечает всем запросам времени и параллельно с этим предлагает уникальную особенность. У Roidmi Eve Plus это получилось.