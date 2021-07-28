Цель роботов-пылесосов и в принципе бытовой техники для уборки помещения — снизить количество контактов пользователя с пылью. Фактически они берут на себя процесс уборки, только после нее владельцу нужно открывать резервуар и вручную ее выбрасывать. В случае с классическим роботом-пылесосом это нужно делать каждую третью уборку, потому что емкость пылесборника обычно составляет 300-500 мл.
Roidmi Eve Plus решает эту проблему. Этот робот-пылесос идет в комплекте с дополнительным пылесборником, совмещенным с зарядной станцией. Когда робот возвращается на нее после уборки, она высасывает всю пыль из резервуара. Это снижает число открытий резервуара с нескольких раз в неделю до одного раза в месяц, а сам процесс устроен так, что вы не соприкасаетесь с пылью.
Расскажу вам, как я полторы недели пользовался роботом от Roidmi.
Дизайн: робота упаковывают в две коробки, и в этом его фишка
Размеры робота-пылесоса — 355 х 355 х 100 мм, вес 3,6 кг. Тонкий корпус позволяет ему проникать в слепые места, вроде области под диваном, а небольшая масса дает возможность без проблем переносить его с одного этажа на другой, если у вас квартира или дом в несколько этажей.
Корпус робота и док-станции белый пластиковый. На нем расположены три физические кнопки: принудительное возвращение на базу для зарядки, старт/пауза и локальный режим уборки. Внешне робот мне нравится — корпус минималистичный без десятков кнопок и мигающих датчиков, смотрится стильно.
Приложение и управление роботом: запоминает вашу квартиру
Управление роботом осуществляется в приложении Roidmi (iOS, Android). Визуально оно простое и понятное, поддерживается русский язык интерфейса, озвучка только английская. После соединения с сетью роботом можно управлять из любой точки мира. Я кайфовал от возможности давать ему команды, находясь в Самаре за 1000 км от дома в Москве.
Для построения карты используется сверхчувствительный LDS LiDAR четвертого поколения, для сканирования помещения применяются 30 датчиков, что дает роботу полный охват помещения вокруг него. По заявлениям производителя, он работает на 40% быстрее предшественника. Его совершенство я оценил — в однокомнатной квартире на 30 квадратных метров он просканировал помещение со всеми препятствиями (стулья, двери) всего за 25 минут, столько же времени требует ежедневная сухая уборка с готовой картой.
Карт можно добавить до пяти. Эта функция понравится владельцам многоэтажных домов. Достаточно переместить робота с одного этажа на другой и поменять карту, далее с уборкой он справится сам.
В приложении настраивается интенсивность и тип уборки. У первой четыре уровня, у второй два — сухая или влажная. Есть три уровня подачи воды — от минимального количества к максимальному. Я выставил среднее значение. Этого количества воды достаточно, чтобы поддерживать чистоту в убранном помещении раз в день.
Карта квартиры делится на зоны. Можно выбирать, какую именно надо убрать, чтобы не тратить лишнее время и воду в резервуаре. У меня кухня и прихожая — одна зона, спальня поделилась на три: свободная область, рядом с кроватью и столом. Также я каждый вечер убираю прихожую, где от уличной обуви остается грязь.
В сочетании с резервуаром на 3 литра и способностью преодолевать препятствия, о чем мы поговорим позже, робот позволяет поддерживать чистоту когда вас нет дома в течение нескольких дней. Я просто забыл о квартире, а вернулся в чистое помещение с отполированными полами.
Также можно выбирать зону уборки вручную, если автоматически деление не подходит. Мне эта особенность не понадобилась, робот удачно поделил квартиру на локации.
Процесс уборки: убирает все, не застревает в проводах и под мебелью
Резервуар на три литра я оценил в поездке. Мне пришлось улететь в другой город на четыре дня, обычного робота-пылесоса с резервуаром для пыли на 300-500 мл хватило бы на две-три полноценные уборки, Roidmi с пылесборником на три литра должно хватить на два месяца, по заявлению производителя.
У бака также есть оригинальная озоновая антибактериальная и дезодорирующая защита пользователя. Тут применяются HEPA-фильтр и технология активного кислорода, часто используемую для стерилизации медицинского оборудования. В итоге, бытовые отходы, даже опасные, вроде пылевых клещей, стерилизуются и при опустошении резервуара оказываются безвредными.
Мне большой бак для мусора однозначно понравился. Он свел к минимуму количество контактов с мусором — решил главную проблему владельцев роботов-пылесосов.
В глаза также бросилась способность робота преодолевать препятствия. У меня на полу лежит игровой ноутбук с толщиной корпуса 19 мм. Робот забирается на него и чистит поверхность. Порог на кухню тоже высокий, около полутора сантиметров, его робот тоже без проблем переезжает. Производитель заявляет, что Roidmi Eve Plus преодолевает препятствия высотой до 2 см. Под диваном или шкафом он точно не застрянет. LiDAR определяет высоту мебели, если толщина корпуса не позволяет убираться под ней, то робот просто туда не поедет.
За качество уборки отвечает высокопроизводительный цифровой бесщеточный двигатель и технология разделения полос движения, максимальная мощность всасывания составляет 2700Pa, с такими параметрами робот легко очищает пол от пыли, крошек и волос.
Уборка эффективная. После первой на полу не осталось крошек и пыли, хотя до него квартира не убиралась неделю, и полы успели загрязниться. По краям корпуса расположены две щетки для уборки в труднодоступных местах, вроде углов. Кстати, визуально смотрится интересно, когда робот крутится в углу или возле двери, чтобы очистить их. Получается эффективно.
Итог
Спустя полторы недели пользования Roidmi Eve Plus я понял одну вещь: теперь роботы-пылесосы без дополнительного резервуара мне будут казаться неполноценными. Его наличие — закономерное продолжение эволюции бытовой техники. Ее задача — сделать так, чтобы пользователь прикладывал как можно меньше усилий, дополнительный резервуар дает этот опыт и многократно облегчает пользование.
По остальным параметрам Roidmi Eve Plus также приятный и удобный. Приложение простое и понятное, уборка и мойка пола эффективные, дизайн стильный, много места в комнате он не занимает. Мне нравится, когда устройство отвечает всем запросам времени и параллельно с этим предлагает уникальную особенность. У Roidmi Eve Plus это получилось.
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Официальный сайт Roidmi
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