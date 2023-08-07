Эволюция компьютеров Apple Mac Pro

Первое поколение Mac Pro (2006-2013)

Второе поколение Mac Pro (2013)

Третье и четвертое поколение Mac Pro (2019 — наши дни)

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Сегодня, 7 августа исполняется 17 лет Mac Pro. С 1984 года Apple создала не один десяток ПК, чем двигала техноиндустрию семимильными шагами. В честь именинника мы решили вспомнить весь жизненный цикл Pro-серии от начала её появления и до наших дней.Начиная с 2006 года, Apple меняет название текущей на тот момент модели с Power Mac на более лаконичное Mac Pro. Чего не скажешь о дизайне — форм-фактор алюминиевого системника-башни перешел по наследству от Power Mac G5 с минимальными изменениями. В ходе эволюции появились дополнительные порты, решетка вентиляции и прочие не столь заметные элементы. Внутренняя архитектура корпуса разделяла начинку по отсекам, а носители памяти вставлялись в свои места, что редко встречается даже в современных сборках. По умолчанию в Mac Pro вмещалось до четырех жестких дисков, но специальные аксессуары позволяли увеличить их количество до восьми, жертвуя оптическим приводом.Ценник на Mac Pro составлял от $2 199 или около 62 тысяч рублей по тем временам. Производительность обеспечивали два двухъядерных Xeon Woodcrest с общей частотой до 3 ГГц. Объем оперативной памяти типа DDR2 составлял 1 ГБ. Официально модель поддерживала максимум до 16 ГБ, но энтузиасты умудрялись впихивать и 32 ГБ без последствий. Данные хранились на HDD с SATA 2.0 от 250 до 750 Гбайт. За графику отвечали видеокарты NVIDIA GeForce 7300 GT, Quadro FX 4500 или ATI Radeon X1900 XT, что также сказывалось на стоимости. Также за дополнительную плату добавлялись модуль Wi-Fi 802.11g и Ethernet со скоростью передачи данных до 2 Гб.Вплоть до 2012 года первое поколение Mac Pro четыре раза претерпело изменения, меняя процессоры и наращивая объемы оперативки и видеопамяти. Внешний вид корпуса не менялся. Устройство шесть лет оставалось чем-то средним между привычными системными блоками, но отдавало нотками футуризма.В 2013 году Apple сделала ставку на компактность, доказывая, что мощный ПК не обязан быть здоровенной коробкой высотой от пола до столешницы. К этой задаче компания подошла с креативом и выпустила Mac Pro в цилиндрическом корпусе высотой всего 25 см и 17 см в диаметре. По сравнению с «башней» объём уменьшился в 8 раз. Однако столь смелый дизайн быстро приобрел среди пользователей ироничный статус «ведра» или «мусорной корзины». Несмотря на меметичность устройство стало настоящим долгожителем линейки и прекратило свое существование только в 2019 году.Второе поколение Mac Pro стартовало с цифры в 2 999 долларов или ~124 тысячи рублей по курсу на 2013 год. В центре располагалась система охлаждения из мощных кулеров, тепловых трубок и радиатора. Воздух забирался снизу и проходил через весь корпус, поддерживая оптимальную температуру размещенных по окружности плат. Сейчас подобную технологию используют Microsoft в консолях Xbox Series X.Сердцем Mac Pro 2013 стал процессор Intel Xeon E5 Ivy Bridge-EP. Из-за особенностей конструкции и риска перегрева, Apple остановились на одном чипе, но предлагали разные конфигурации — от четырёх до двенадцати ядер.Впрочем, это не помешало «купертиновцам» впихнуть сразу две профессиональных видеокарты — AMD FirePro D300 по 2 ГБ, FirePro D500 по 3 ГБ либо FirePro D700 по 6 ГБ. Последние две могут вызвать пугающие «вьетнамские» флешбэки у пользователей этих систем, так как ревизии выпущенные с февраля по апрель 2015 года безбожно горели и влетели Apple в копеечку. Вплоть до 2018 года компания проводила бесплатную замену неисправных видеоадаптеров.Предлагалось два варианта объема оперативки: 12 или 16 ГБ. Официально производительность разгонялась добавлением планок до 64 ГБ, по факту ПК поддерживал 128 ГБ. Местом хранения данных стал высокоскоростной SSD-накопитель от 256 ГБ до 1 ТБ. Также на борту были модули Wi-Fi 5, Bluetooth 4.0, порты HDMI 1.4, USB 3.0, Thunderbolt 2 и два гигабитных Ethernet. Из коробки Mac Pro работал под управлением Mac OS X 10.9 Mavericks. В последствии ПК обновили до macOS 12 Monterey, которая поддерживается по сей день. Примечательно, что Mac Pro 2013 до последнего поставлялась с чипами Ivy Bridge-EP.В 2019 году Apple отказалась от геометрических изысков с выпуском Mac Pro. Девайс вновь приобрёл прямоугольные очертания привычные пользователям. Но и тут не обошлось без смелых дизайнерских решений и новый Mac Pro сменил ярлык «ведра» на «овощную тёрку». Прозвище приелось благодаря системе вентиляции на фронтальной панели, которая и правда напоминает кухонный прибор.На старте за модель просили от 5 999 до 52 000 (и это не ошибка) долларов, что в переводе на нашу валюту в соответствии с годом равно 366 000 за базовую версию и 3 172 000 рублей в максимальной комплектации. В довесок и без того не очень недемократичного ценника, Apple предлагала набор из четырех колесиков. С комфортом передвигать ПК с места на место стоило дополнительные 399 долларов (~24 000 рублей) при одновременной покупке и 699 долларов (~42 000 рублей) если повременили с приобретением.Колоссальный разброс ценника оправдывался мощностью начинки и ее разнообразием. В качестве процессора стоял новейший по тем меркам Intel Xeon W Cascade Lake с количеством ядер от 8 до 28, объем памяти — от 32 ГБ до 1,5 ТБ. А SSD-храненилище заканчивалось на отметке 8 ТБ. Для графической обработки выбрали флагманские видеокарты линейки Radeon Pro. Учитывая что выбрать можно два адаптера, объем видеопамяти достигал 128 ГБ.Из обновленных интерфейсов можно отметить USB-C 3.1 Gen 2 с поддержкой Thunderbolt 3, пары 10-гигабитных Ethernet, Bluetooth 5.0 и два порта SATA для подключения HDD. Модуль Wi-Fi остался без изменений скорости.Буквально в этом году на конференции Apple WWDC 23 был представлен Mac Pro четвертого поколения. Дизайн остался родом из 2019 года и это немного грустно. Мощности подросли вместе с количеством актуальных портов. Однако, пожалуй, главным шагом стал запуск ПК на базе собственных чипов M2 Ultra. Это позволило побороть зависимость от Intel и сторонних производителей видеокарт. По заявлению разработчиков система мультимедийного движка позволяет одновременно запускать 22 видеопотока в разрешении 8K с выводом изображения на шесть 6K-мониторов Pro Display XDR. Цена за самый мощный компьютер в мире составляет 6999 долларов или почти 660 000 рублей.Спорить о целесообразности, ценообразовании и дизайне компьютеров Apple можно долго. Но не стоит забывать, что это не устройство совершенно иного назначения, нежели просмотр сериалов по вечерам или запуск топовых игр на максималках. Так или иначе стоит признать, что при всей претенциозности, Apple уверенно оставляет значительный шаг в истории технологий. А мы только можем пожелать ей успеха и поздравить столь знаковый гаджет как Mac Pro с Днем Рождения.