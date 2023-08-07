Фотографии чехлов для iPhone 15 Ultra подтверждают главное изменение в дизайне

Фархад
iPhone 15 Ultra

Авторитетный инсайдер под ником Majin Bu поделился фотографиями чехлов для будущего флагмана Apple iPhone 15 Ultra, которые подтверждают все предыдущие утечки относительно конструктивных изменений новинки.
iPhone 15 Ultra
iPhone 15 Ultra
iPhone 15 Ultra
Как видно на изображения, вместо выемки под рычажок переключения беззвучного режима появилась новая кнопка. Ранее из кода iOS 17 стало известно, что на неё можно будет повесить несколько различных функций, а принцип её работы схож с кнопкой Действие в Apple Watch Ultra.
iPhone 15 Ultra
iPhone 15
Автор показал чехлы в зелёном, чёрном и синем цвете, и подчеркнул, что это реплика, это не официальный продукт Apple. Тем не менее он утверждает, что показанные на фотках чехлы максимально идентичны фирменным. Единственное, что пока смущает — название Ultra вместо Pro Max.

iPhone 15 Ultra

В любом случае до презентации серии iPhone 15 остался всего месяц. Уже 13 сентября мы узнаем, какое название получит топовый смартфон нового модельного ряда, и чем он нас сможет удивить.
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Источник:
Majin Bu
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