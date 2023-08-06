Дата осенней презентации Apple подтверждена. Там покажут не только iPhone 15

Олег

Тим Кукъ


Известный аналитик и инсайдер Bloomberg подтвердил возможные даты презентации Apple. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы писали, что анонимные инсайдеры указали на середину сентября как на возможный момент проведения оченней презентации Apple. Вероятнее всего это произойдет в среду, 13 сентября, говорили они.

Теперь же авторитетный аналитик Марк Гурман опубликовал свой регулярный отчет и, среди прочего, упомянул о датах проведения презентации. По его мнению, Apple проведет долгожданное мероприятие либо во вторник, 12 сентября, либо в среду, 13 сентября. Предзаказы на новые iPhone откроются 15 сентября, а старт продаж — 22-го.

Помимо линейки iPhone 15, о которой мы уже немало писали, ожидается релиз Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch SE 3. А еще мы узнаем даты выхода iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+582
pincher
«Дата осенней презентации
Apple подтверждена…» или 12-го или 13-го ПО МНЕНИЮ налика🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
17 минут назад
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