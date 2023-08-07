Apple ещё не представила iPhone 15, а уже готовит новинки на вторую осеннюю презентацию 2023 года

13-дюймовый MacBook Air M3 (идентификаторы Mac 15,1 и J513/J613);

15-дюймовый MacBook Air M3 (идентификаторы Mac 15,2 и J515/J615);

13-дюймовый MacBook Pro M3 (идентификаторы Mac 15,3 и J504);

iMac M3 (идентификаторы Mac 15,4, Mac 15,5, J433 и J434);

14- и 16-дюймовые MacBook Pro с M3 Pro и M3 Max (идентификаторы Mac 15,7, Mac 15,8, J514 и J516);

Mac mini M3 (идентификаторы Mac 15,12).

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Журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл новые подробности о будущих компьютерах Mac с чипами M3, которые Apple планирует представить уже в октябре.По словам Гурмана, компания продолжает активное тестирование новых компьютеров с идентификатором модели Mac15,12 и чипом M3. Скорее всего, это новая версия Mac mini. Тестируемый девайс получил 8 ядер ЦП, 10 графических ядер и 24 ГБ объединённой оперативной памяти. В целом конфигурация идентична чипу M2.Инсайдер также указал, что количество ядер базового M3 соответствует M2, но M3 Pro предложит 12 ядер ЦП и 18 графических ядер вместо 10 ядер ЦП и 16 графических в M2 Pro.Всего в журналах разработчиков появилось шесть новых компьютеров Mac с чипом M3:Главным изменением в чипе M3 станет переход на 3-нм техпроцесс, который уменьшает расстояние между транзисторами на чипе, что, в свою очередь, повышает производительность и снижает энергопотребление. Ожидается, что анонс первых компьютеров Mac с процессором M3 состоится в октябре.