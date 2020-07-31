





PlayStation 5 — радикальное отклонение от предыдущих консолей с точки зрения дизайна. Геймпад DualSense не стал в этом плане исключением. Контроллеры Sony ранее выпускались в похожем форм-факторе, поэтому DualShock 2 и 3 почти идентичны. Четвертый DualShock получил значительные изменения в дизайне, но несмотря на это сохранил узнаваемую стилистику. В этом плане DualSense выглядит чужаком в семействе, возможно, поэтому производитель решил обратиться к новому неймингу. В этом материале предлагаем немного окунуться в историю и посмотреть, как мы дошли до такой эволюции.В этом материале мы вспомним только оригинальные геймпады от PlayStation, которые выходили вместе с консолями. Модельный ряд этих контроллеров получил название DualShock, но с выходом PS5 эта линейка больше не будет развиваться.Оригинальный контроллер PlayStation технически не входит в серию DualShock. Это название берет своё начало с двух вибромоторов, которые появились в обновленном геймпаде с двумя аналоговыми стиками. Он был представлен в 1997 году. Таким образом это был самый первый проводной контроллер в семействе DualShock. Он заложил фирменный форм-фактор и узнаваемый набор органов управления, а именно кнопки: треугольник, квадрат, круг, крестик, крестовина (D-Pad), Start, Select, триггеры (L2, R2) и бамперы (L1, R1).Вторая итерация геймпада была почти идентична своему предшественнику с небольшими изменениями в виде текстур и винтов. Помимо этого, впервые контроллер DualShock был выпущен в черном цвете. Также произошли некоторые изменения «под капотом», благодаря которым кнопки стали более чувствительными к нажатиям.С точки зрения совместимости, DS2 мог использоваться с оригинальной PlayStation, а также с PS2 и PS3.Устройство выпущенное вместе с PlayStation 3 на самом деле называлось контроллером Sixaxis из-за новых датчиков движения, но в нем не было никаких вибрационных двигателей и тактильной обратной связи из-за опасений, что они могут повлиять на работу новых сенсоров. В конечном итоге он был снят с производства в пользу DualShock 3, в которым реализовали новые технологии вместе с остальными полезными функциями. Расположение его кнопок сохранилось прежним, но с небольшими изменениями. В центре вместо кнопки Analog появилась круглая клавиша с логотипом PlayStation.В отличие от предыдущих версий контроллеров, DualShock 3 стал беспроводным с подключением через Bluetooth и зарядкой через кабель miniUSB.До анонса DualSense геймпад DualShock 4 был самым крупным конструктивным отклонением от предыдущих контроллеров. Корпус стал более эргономичным, были добавлены сенсорная панель, подсветка и кнопка Share («Поделиться»), которая предлагала возможность мгновенного обмена контентом в соцсетях. К сожалению, функции сенсорной панели не поддержали большинство сторонних разработчиков. Вместо этого она использовалась в качестве универсальной клавиши для доступа к внутриигровому меню.Подсветка DualShock 4 нашла своё применение в играх виртуальной реальности. Она может работать в качестве детектора движений в таких играх, как «Дожить до рассвета». Также стоит отметить, что эта версия контроллера получила встроенный динамик.DualSense ознаменовал крупнейший редизайн для семейства геймпадов PlayStation. Первое, что бросается в глаза — двухцветное оформление и более эргономичный форм-фактор. По словам Sony, они приложили немало усилий, чтобы новинка могла предложить совершенно новый уровень погружения по сравнению с DualShock 4.Он получил тактильную обратную связь и адаптивные триггеры, позволяющие игрокам почувствовать напряженность и сопротивление в зависимости от происходящего в игре. Также стоит отметить текстурированное покрытие для более удобного хвата в течение длительного периода. Сохранились и предыдущие нововведения, а именно сенсорная панель и подсветка, которые дебютировали с выходом DualShock 4. Заряжаться контроллер будет с помощью порта USB-C.