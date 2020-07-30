





Sony продолжает готовиться к запуску PlayStation 5. Свежий отчет Digitimes указывает на некоторые планы компании относительно консоли следующего поколения.Сообщается, что Sony планирует отгрузить в два раза больше приставок, чем Microsoft. Внутренняя цепочка поставок компании в Тайване указывает на сокращение жизненного цикла PS5. Этот срок составит чуть более пяти лет. Таким образом, это меньше привычных 6-7 лет, в течение которых поддерживались PS4, PS3 и PS2. За первые 5 лет после запуска Sony планирует отгрузить 120 миллионов устройств.Оглядываясь на текущее поколение, это довольно амбициозные планы. Ожидается, что PlayStation 5 появится на прилавках магазинов в праздничный сезон этого года.