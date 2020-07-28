Хардкорный платформер Cuphead сегодня выйдет на PlayStation 4. Это событие студия MDHR анонсировала с помощью забавного и жутковатого трейлера, в котором появляется Cuphead и King Dice.
Игра стала популярной благодаря своему необычному дизайну в стили анимации 30-х годов. В новом трейлере знакомые персонажи встречаются в совершенно новом стиле, который называется стоп-моушен. Соучредитель студии MDHR Чед Молденгауэр в своём блоге рассказал, что идея ролика была вдохновлена короткометражкой 1933 года под названием «Продавец арахиса» (The Peanut Vendor).
Cuphead вышла в 2017 году на Xbox и ПК, а в 2019 году состоялся релиз на Nintendo Switch. Игра уже доступна в российском PS Store, а её стоимость составляет 1 399 рублей.
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Игра стала популярной благодаря своему необычному дизайну в стили анимации 30-х годов. В новом трейлере знакомые персонажи встречаются в совершенно новом стиле, который называется стоп-моушен. Соучредитель студии MDHR Чед Молденгауэр в своём блоге рассказал, что идея ролика была вдохновлена короткометражкой 1933 года под названием «Продавец арахиса» (The Peanut Vendor).
Cuphead вышла в 2017 году на Xbox и ПК, а в 2019 году состоялся релиз на Nintendo Switch. Игра уже доступна в российском PS Store, а её стоимость составляет 1 399 рублей.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru