В преддверии выхода будущего флагмана Galaxy S22 Samsung заявила, что может оснастить эту модель всего одним типом процессоров. Об этом сообщает профильный сайт SamMobile.
Дело в том, что с начала 2010-х годов Samsung разделяет свои устройства — и смартфоны и планшеты — для разных частей света. Девайсы для Европы получают одни комплектующие, а для Азии — другие. В частности, флагманские смартфоны компании зачастую выпускаются в двух вариантах: под управлением SoC от Snapdragon и на базе чипа Exynos собственной разработки.
Все эти годы пользователи зачастую оставались недовольны работой смартфонов на Exynos — они заметно уступали и уступают девайсам, работающим на Snapdragon. Для некоторых покупателей эта разница настолько критична, что они специально покупают новый флагман от Samsung не в магазинах своей страны, а за границей с доставкой и различными сложностями — всё ради того, чтобы получить устройство именно со Snapdragon.
Судя по всему, с выходом Galaxy S22 мучениям фанатов придет конец.
Ранее Samsung заявляла, что будущий Galaxy S22 выйдет в двух вариантах: с чипом Snapdragon 8 Gen 1, а также на базе Exynos 2200. Однако теперь компания официально перенесла презентацию и выпуск этого чипа, а инсайдеры из Южной Кореи с уверенностью говорят, что Galaxy S22 выйдет всего в одном варианте — с SoC Snapdragon 8 Gen 1.
Эксперты говорят, что Samsung всё-таки выпустит Exynos 2200, но сделает это после выхода Galaxy S22, и может быть даже позже, чем будут представлены обновленные Galaxy Fold. Возможно, Exynos 2200 дебютирует в новом Galaxy Tab S8. Официальных комментариев на этот счет Samsung пока не дает.
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