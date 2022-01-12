S22


В преддверии выхода будущего флагмана Galaxy S22 Samsung заявила, что может оснастить эту модель всего одним типом процессоров. Об этом сообщает профильный сайт SamMobile.

Дело в том, что с начала 2010-х годов Samsung разделяет свои устройства — и смартфоны и планшеты — для разных частей света. Девайсы для Европы получают одни комплектующие, а для Азии — другие. В частности, флагманские смартфоны компании зачастую выпускаются в двух вариантах: под управлением SoC от Snapdragon и на базе чипа Exynos собственной разработки.

Все эти годы пользователи зачастую оставались недовольны работой смартфонов на Exynos — они заметно уступали и уступают девайсам, работающим на Snapdragon. Для некоторых покупателей эта разница настолько критична, что они специально покупают новый флагман от Samsung не в магазинах своей страны, а за границей с доставкой и различными сложностями — всё ради того, чтобы получить устройство именно со Snapdragon

Судя по всему, с выходом Galaxy S22 мучениям фанатов придет конец.

Ранее Samsung заявляла, что будущий Galaxy S22 выйдет в двух вариантах: с чипом Snapdragon 8 Gen 1, а также на базе Exynos 2200. Однако теперь компания официально перенесла презентацию и выпуск этого чипа, а инсайдеры из Южной Кореи с уверенностью говорят, что Galaxy S22 выйдет всего в одном варианте — с SoC Snapdragon 8 Gen 1.

Эксперты говорят, что Samsung всё-таки выпустит Exynos 2200, но сделает это после выхода Galaxy S22, и может быть даже позже, чем будут представлены обновленные Galaxy Fold. Возможно, Exynos 2200 дебютирует в новом Galaxy Tab S8. Официальных комментариев на этот счет Samsung пока не дает. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

SamMobile SamMobile

Ссылки по теме:

Samsung Galaxy S22 показали на видео до официального анонса. Похоже новый флагман выглядит именно так Samsung Galaxy S22 показали на видео до официального анонса. Похоже новый флагман выглядит именно так

Apple выпустила новое расширение для Chrome. Очень удобно! Apple выпустила новое расширение для Chrome. Очень удобно!

Samsung представила Galaxy S21 FE: доступная версия флагмана для фанатов Samsung представила Galaxy S21 FE: доступная версия флагмана для фанатов