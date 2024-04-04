ФАС требует Apple объясниться за отсутствие бесконтактной оплаты

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Главный вопрос — почему в iOS отсутствуют все платежные системы, кроме Apple Pay.Федеральная антимонопольная служба отмечает, что российские пользователи айфонов не могут пользоваться услугами оплаты, даже если устройство было куплено во время официальных продаж. Большинство российских банков из App Store удалено, а их установка из сторонних источников не допускается. При этом система Apple Pay не позволяет привязывать карты Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay. Таким образом бесконтактная оплата по NFC в iOS становится совершенно бесполезной.На ряду с этим известно, что компания внесет в iOS, Safari и App Store ряд изменений для пользователей стран ЕС. А значит технически Apple может разрешить установку альтернативных приложений и способов оплаты, а также разблокировать доступ к NFC для других платежных систем. Ведомство считает, что компания нарушает правила антимонопольного законодательства и намерено добиться аналогичных условий для российских пользователей.Служба направила компании письмо с требованием разъяснить позицию по поводу сложившейся ситуации.