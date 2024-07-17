В российских магазинах появились нейросетевые весы. На что они способны?

Пресс-служба торговой сети «Магнит» рассказала о высокотехнологичных весах, которые появились в некоторых магазинах больших форматов «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Они делают снимок товара и отправляют его нейросети, которая анализирует изображение и возвращает обратно информацию о том, что распознала. Покупатель может выбрать вариант распознанного товара и оплатить его тут же на линии самообслуживания.
На этих весах можно взвешивать продукты, продающиеся на развес (овощи, конфеты, орехи, снеки, замороженные полуфабрикаты, морепродукты и прочее — более 250 наименований), причём упаковка должна быть прозрачной. Точность распознавания составляет 98%, со временем она должна увеличиться, поскольку нейросеть обучается по мере того как покупатели пользуются весами.
В пилотном проекте по тестированию нейросетевых весов задействованы магазины «Магнит» в Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике, станице Голубицкая (Краснодарский край), Волгодонске, Тамбове, Орле и Туле. В сентябре руководство сети примет решение о возможности масштабирования проекта, и на следующем этапе этими весами могут быть оснащены 2800 магазинов в различных российских городах.
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