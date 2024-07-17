В российских магазинах появились нейросетевые весы. На что они способны?

Александр


Пресс-служба торговой сети «Магнит» рассказала о высокотехнологичных весах, которые появились в некоторых магазинах больших форматов «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Они делают снимок товара и отправляют его нейросети, которая анализирует изображение и возвращает обратно информацию о том, что распознала. Покупатель может выбрать вариант распознанного товара и оплатить его тут же на линии самообслуживания.

На этих весах можно взвешивать продукты, продающиеся на развес (овощи, конфеты, орехи, снеки, замороженные полуфабрикаты, морепродукты и прочее — более 250 наименований), причём упаковка должна быть прозрачной. Точность распознавания составляет 98%, со временем она должна увеличиться, поскольку нейросеть обучается по мере того как покупатели пользуются весами.

В пилотном проекте по тестированию нейросетевых весов задействованы магазины «Магнит» в Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике, станице Голубицкая (Краснодарский край), Волгодонске, Тамбове, Орле и Туле. В сентябре руководство сети примет решение о возможности масштабирования проекта, и на следующем этапе этими весами могут быть оснащены 2800 магазинов в различных российских городах.

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Комментарии

Dmitriy
+1058
Dmitriy
Бред какой... Зная как и с какими условиями нейронуа что то распознает... Не, понятно, у Магнита проблем с баблом на игры нет, ребята специфичные...
Вчера в 22:14
#
+101
pruss
может проще так? у нас в магазине Спар стоят весы, ты ложишь на них яблоки, на экране пишет: яблоки. Не нужно вводить номер товара. А если это не яблоки а, груши, выбираешь позицию груши по номеру или по поиску. Если все правильно,то чек с весом и ценой приклеиваете на товар:) и топаете к кассе. Как то так.
Вчера в 22:25
#
s_medik
+3445
s_medik pruss
Может проще класть?)
2 часа назад в 23:36
#
s_medik
+3445
s_medik s_medik
Заранее извиняюсь, не удержался
2 часа назад в 23:36
#
+4473
Gabriel pruss
Проще заказать по интернету с доставкой к двери.
час назад в 23:44
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+4473
Gabriel
Экспериментируют товарищи, молодцы.
Если взлетит , то в перспективе мы это увидим во всех магазинах, а если нет то бизнес будет знать что это тупик.
час назад в 23:41
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