Маркетплейсы торгуют часами, за которые могут посадить

Baza рассказала о случае, который произошёл с электромонтёром из Орла. В 2022 году он приобрёл на одном из маркетплейсов настольные часы со встроенной видеокамерой, а потом решил продать их. Покупателями оказались оперативники ФСБ — они купили часы в рамках следственного эксперимента и завели на мужчину уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Такие часы продаются почти на всех маркетплейсах, в том числе Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете» и AliExpress. Они поставляются из Китая, беспрепятственно проходят таможню и имеют сертификаты в России.
Мужчина настаивает на своей невиновности. По его словам, он покупал это устройство не для скрытой съёмки, а для того, чтобы следить за щенком своей девушки. Продать их он решил после того как щенок вырос и перестал портить вещи в квартире. Также он говорит, что камеру можно разглядеть за стеклом циферблата, а во время съёмки горит световой индикатор.
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