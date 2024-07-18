Маркетплейсы торгуют часами, за которые могут посадить

Александр



Baza рассказала о случае, который произошёл с электромонтёром из Орла. В 2022 году он приобрёл на одном из маркетплейсов настольные часы со встроенной видеокамерой, а потом решил продать их. Покупателями оказались оперативники ФСБ — они купили часы в рамках следственного эксперимента и завели на мужчину уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Такие часы продаются почти на всех маркетплейсах, в том числе Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете» и AliExpress. Они поставляются из Китая, беспрепятственно проходят таможню и имеют сертификаты в России.



Мужчина настаивает на своей невиновности. По его словам, он покупал это устройство не для скрытой съёмки, а для того, чтобы следить за щенком своей девушки. Продать их он решил после того как щенок вырос и перестал портить вещи в квартире. Также он говорит, что камеру можно разглядеть за стеклом циферблата, а во время съёмки горит световой индикатор.


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Комментарии

+133
просто дед
Оперативники ФСБ решили провести эксперимент и посадить человека ни за что 😂
«Минпромторг решил провести эксперимент и каждые пол года повышать утильсбор на импортные машины до нереальных цифр» -цель эксперимента понять, хоть на что то эти люди вообще реагируют или им реально пофигу 😂
Хорошие конечно эксперименты
Сегодня в 14:34
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+862
amabilis1977
Ага за щенком девушки он следил, девушка хоть в курсе, что в часах камера была? 😎
2 часа назад в 15:12
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