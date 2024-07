Преврати свои часы в iPod. Создан самый гениальный чехол для Apple Watch

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Группа анонимных энтузиастов представила проект TinyPod. Это уникальный чехол для Apple Watch, который превращает часы в классический плеер iPod.Создатели позиционирует аксессуар как «интересный способ оставить iPhone дома», поскольку Apple Watch с LTE-модулем могут обеспечить пользователей полным набором всех базовых функций смартфона. Сам кейс состоит из двух частей, а задняя панель часов всегда остаётся открытой, чтобы их можно было заряжать. Разумеется, пользоваться датчиками Apple Watch также можно.Обратите внимание, что цифровое колёсико Apple Watch прикрыто. Управление реализовано с помощью сенсорной панели в стиле оригинального Click Wheel из первых iPod. «Колесо» механически вращает цифровое колёсико часов в зависимости от движений вашего пальца.TinyPod продаётся в размерах 40/41 мм, 44/45 мм и 49 мм по цене $80 за базовую версию. Для желающих сэкономить есть модель TinyPod Lite без имитации Click Wheel за $20, но в ней придётся крутить колёсико самих часов для навигации.В будущем создатели этой штуки планируют выпускать и другие аксессуары, если, конечно же, их не настигнут юристы Apple. Помимо использования элементов дизайна iPod, стартап также позаимствовал слоган компании Live different (у Apple — Think different).