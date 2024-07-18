Преврати свои часы в iPod. Создан самый гениальный чехол для Apple Watch

Фархад
TinyPod

Группа анонимных энтузиастов представила проект TinyPod. Это уникальный чехол для Apple Watch, который превращает часы в классический плеер iPod.

Создатели позиционирует аксессуар как «интересный способ оставить iPhone дома», поскольку Apple Watch с LTE-модулем могут обеспечить пользователей полным набором всех базовых функций смартфона. Сам кейс состоит из двух частей, а задняя панель часов всегда остаётся открытой, чтобы их можно было заряжать. Разумеется, пользоваться датчиками Apple Watch также можно.



Обратите внимание, что цифровое колёсико Apple Watch прикрыто. Управление реализовано с помощью сенсорной панели в стиле оригинального Click Wheel из первых iPod. «Колесо» механически вращает цифровое колёсико часов в зависимости от движений вашего пальца.

TinyPod

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TinyPod продаётся в размерах 40/41 мм, 44/45 мм и 49 мм по цене $80 за базовую версию. Для желающих сэкономить есть модель TinyPod Lite без имитации Click Wheel за $20, но в ней придётся крутить колёсико самих часов для навигации.

TinyPod

В будущем создатели этой штуки планируют выпускать и другие аксессуары, если, конечно же, их не настигнут юристы Apple. Помимо использования элементов дизайна iPod, стартап также позаимствовал слоган компании Live different (у Apple — Think different).
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Источник:
TinyPod
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Комментарии

+862
amabilis1977
Почему Айгайдз уже много лет с упорством всё вставляет ролики с YouTube, которые опрокидывают сам Айгайдз с очевидным постоянством? 🙄🤷🏼‍♂️
2 часа назад в 10:06
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kardigan
+3681
kardigan amabilis1977
Это потому что им похер на тебя, меня и всех остальных. Всё , что им нужно-это клик бейт.
час назад в 10:57
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