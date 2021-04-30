



В разных странах мира, в том числе в России, начались продажи iPhone 12 и iPhone 12 mini в новой расцветке. Фиолетовые версии устройств были анонсированы 20 апреля на презентации Apple, спустя три дня был открыт предзаказ и уже с 30 апреля их можно приобрести в интернет-магазине компании, у официальных реселлеров, региональных и федеральных ритейлеров, а также в магазинах, торгующих «серым» товаром, и у перекупов.



Модели iPhone 12 и iPhone 12 mini выпущены в октябре 2020 года и изначально были доступны в пяти цветах: чёрном, белом, зелёном, красном и синем.



iPhone 12 и 12 mini в фиолетовом цвете продаются в России по цене от 69 990 рублей и выше в зависимости от модели и характеристик. Столько же они стоят в любой другой расцветке.



iPhone 12 mini





69 990 р. (64 ГБ)

74 990 р. (128 ГБ)

84 990 р. (256 ГБ)

79 990 р. (64 ГБ)

84 990 р. (128 ГБ)

94 990 р. (256 ГБ)

Международное покрытие: устройство, купленное в России, можно обслужить в любом Apple Store или в авторизованном сервисном центре по всему миру.

Услуга Express Replacement для владельцев iPhone: в случае, например, механического повреждения можно обратиться на горячую линию Apple по телефону 8 (800) 333-51-73‬, где будет предложено подменное устройство на период ремонта.

До двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения устройства, включая разбитый экран.

Для владельцев Mac доступна услуга ремонта на дому или в офисе.

Любое поврежденное устройство, включая Mac, можно отправить в сервисный центр посредством авторизованной курьерской службы. Услуга доставки будет бесплатной по всей территории России.

Помимо гарантийного обслуживания, пользователям обеспечен круглосуточный приоритетный доступ к службе поддержки Apple для консультации по всем вопросам, включая работу операционных систем и приложений Apple.

При покупке iPhone 12 в интернет-магазине Apple можно дополнительно приобрести программу расширенного гарантийного обслуживания AppleCare+. Для данной модели она обойдётся в 14 990 рублей, а её обладатели, помимо стандартной гарантии, предусмотренной законодательством и производителем, получат дополнительные преимущества





