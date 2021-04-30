В разных странах мира, в том числе в России, начались продажи iPhone 12 и iPhone 12 mini в новой расцветке. Фиолетовые версии устройств были анонсированы 20 апреля на презентации Apple, спустя три дня был открыт предзаказ и уже с 30 апреля их можно приобрести в интернет-магазине компании, у официальных реселлеров, региональных и федеральных ритейлеров, а также в магазинах, торгующих «серым» товаром, и у перекупов.
Модели iPhone 12 и iPhone 12 mini выпущены в октябре 2020 года и изначально были доступны в пяти цветах: чёрном, белом, зелёном, красном и синем.
iPhone 12 и 12 mini в фиолетовом цвете продаются в России по цене от 69 990 рублей и выше в зависимости от модели и характеристик. Столько же они стоят в любой другой расцветке.
iPhone 12 mini
- 69 990 р. (64 ГБ)
- 74 990 р. (128 ГБ)
- 84 990 р. (256 ГБ)
iPhone 12
- 79 990 р. (64 ГБ)
- 84 990 р. (128 ГБ)
- 94 990 р. (256 ГБ)
При покупке iPhone 12 в интернет-магазине Apple можно дополнительно приобрести программу расширенного гарантийного обслуживания AppleCare+. Для данной модели она обойдётся в 14 990 рублей, а её обладатели, помимо стандартной гарантии, предусмотренной законодательством и производителем, получат дополнительные преимущества:
Что входит в AppleCare+
- Международное покрытие: устройство, купленное в России, можно обслужить в любом Apple Store или в авторизованном сервисном центре по всему миру.
- Услуга Express Replacement для владельцев iPhone: в случае, например, механического повреждения можно обратиться на горячую линию Apple по телефону 8 (800) 333-51-73, где будет предложено подменное устройство на период ремонта.
- До двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения устройства, включая разбитый экран.
- Для владельцев Mac доступна услуга ремонта на дому или в офисе.
- Любое поврежденное устройство, включая Mac, можно отправить в сервисный центр посредством авторизованной курьерской службы. Услуга доставки будет бесплатной по всей территории России.
- Помимо гарантийного обслуживания, пользователям обеспечен круглосуточный приоритетный доступ к службе поддержки Apple для консультации по всем вопросам, включая работу операционных систем и приложений Apple.
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