Прошло всего несколько дней с презентации Apple 20 апреля, и новые устройства можно сегодня заказать на официальном сайте компании.
Утром онлайн-магазин Apple закрылся, чтобы подготовиться к открытию предзаказов. Сейчас кнопки «Купить» и «Посмотреть цены» на страницах свежих iPhone 12, iMac и AirTags переадресовывают на «заглушку», которая сообщает, что сегодня, 23 апреля, с 15:00 будет открыта возможность заказать любой из представленных девайсов.
Быстрее всего можно получить фиолетовые iPhone 12 — Apple обещает, что отгрузка состоится уже через неделю, 30 апреля. А вот другие устройства придется подождать. Например, предзаказ на свежие разноцветные iMac откроется только с 30 апреля, а отправится к покупателю он аж после середины мая. Такие же сроки указаны и для iPad Pro. А вот для AirTag пока нет даже приблизительных дат. Возможно, после 15:00 информация дополнится.
Весенняя презентация Apple оказалась богатой на релизы. В частности, компания показала новые iMac с процессором Silicon M1, дизайн которых был серьезно переработан — теперь этот компьютер толщиной всего 11,5 мм доступен в семи разных цветах. Не обошли стороной и планшеты. Обновленный iPad Pro теперь также работает под управлением Apple Silicon M1 и равен по мощности прошлогодним ноутбукам компании. Модель 12,9 дюймов получила новую матрицу mini-LED, которая делает изображение более контрастным и позволяет работать с HDR-контентом. Но самым ожидаемым релизом стал AirTag — умный брелок от Apple, который призван помочь отслеживать потерявшиеся личные вещи. AirTag продаются по одному или комплектом из четырех устройств — последний вариант выгоднее по цене.
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